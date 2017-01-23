"Нам надо активно защищать свои ценности от людей, которые отказываются интегрироваться", — сказано в заявлении премьер-министра, которое опубликовано как большая реклама в печатных СМИ Нидерландов.
Несмотря на то, что Рютте не назвал конкретных имен, можно догадаться, что цель его послания — избиратели, поддерживающие депутата местного парламента Герта Вилдерса, выступающего за жесткие меры в отношении мигрантов.
Как лидер правоцентристской Народной партии Марк Рютте признает, что приглашает приезжих людей либо интегрироваться, либо покинуть Нидерланды: "У меня самого такое же чувство. Ведите себя нормально или езжайте прочь".