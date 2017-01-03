Израильская полиция в течение нескольких часов допрашивала премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в рамках дела о коррупции, сообщает издание The Jerusalem Post. Допрос осуществлялся в резиденции политика в Иерусалиме.

"Национальное подразделение полиции Израиля провело в понедельник вечером допрос с предостережением премьер-министра по подозрению в предполагаемом получении им льгот", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы полиции еврейского государства.

Так называемый допрос с предостережением является самым строгим методом дознания израильской полиции. Неверные сведения считаются попыткой помешать расследованию и лжесвидетельством, что в Израиле уголовно наказуемо. По данным газеты "Гаарец", допрос касался "предполагаемых подарков со стороны бизнесменов".

Накануне сразу несколько израильских СМИ сообщили, что Нетаньяху будет допрошен в своей резиденции в ближайшее время. Вход и окна резиденции были закрыты черными экранами еще днем 2 января.

По неофициальной информации, Нетаньяху подозревается в неправильно оформленном получении подарков от израильского и иностранного предпринимателей на сотни тысяч шекелей, что представляет собой нарушение его обязанностей по сохранению общественного доверия.

Сам Нетаньяху предъявляемые обвинения отверг."Не спешите праздновать, ничего не выйдет из этого. Вы можете продолжать надувать воздушные шарики вашим горячим дыханием и запускать их в воздух, а я продолжу руководить государством", — заявил премьер в адрес оппозиции.