06.08.2018, 12:00

Премьер-министр РФ предупредил о страшном конфликте в случае вступления Грузии в НАТО

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ИТАР-ТАСС
EST
Dmitri Medvedev
Dmitri MedvedevFoto: Jekaterina Štukina, Sputnik

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям.

"Это [вступление Грузии в НАТО] может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", — сказал Медведев в цитируемом агентством ТАСС интервью радиостанции "Коммерсантъ ФМ", фрагмент которого вышел в эфир в понедельник.

Премьер также отметил, что вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, произошедший в 2008 году и в который также вступила Россия, можно было предотвратить. "Никакой неизбежности не было", — подчеркнул Медведев.

12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь подтвердил намерение организации принять Грузию в альянс, не уточнив, когда именно это может случиться. Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте главы государств альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия "крайне отрицательно" отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, включению в нее Грузии и Украины.

Представители эстонского правительства неоднократно заявляли о поддержке курса Тбилиси и Киева на углубление интеграции с евроатлантическими структурами.

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