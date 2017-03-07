Премьер-министр Малайзии обвинил КНДР в захвате граждан его страны в заложники

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак потребовал от властей Северной Кореи немедленно освободить граждан его страны. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Reuters.

”Этот мерзкий акт, по которому фактически наши граждане оказались в заложниках, полностью игнорирует все международное право и дипломатические нормы”, — сказал Разак. Он также добавил, что экстренно созвал заседание Совета безопасности Малайзии.

Кроме того, премьер проинструктировал полицию, чтобы та предотвратила выезд граждан КНДР из Малайзии ”пока власти не будут уверены в безопасности всех малайзийцев в Северной Корее”.

Разак сказал, что он также поручил полиции ”предотвратить выезд всех граждан КНДР из Малайзии, пока мы не будем уверены в безопасности всех малайзийцев в Северной Корее”.

Ранее во вторник малайзийские власти оцепили посольство Северной Кореи в Куала-Лумпуре. ”Мы пытаемся идентифицировать всех сотрудников дипмиссии, которые находятся здесь”, — уточнил заместитель министра внутренних дел страны Нур Джазлан Мохамед.

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7 марта сообщалось, что власти КНДР запретили выезд из страны сотрудников посольства Малайзии. Как уточнялось, запрет будет действовать до ”вынесения справедливого решения по делу о гибели гражданина КНДР в Малайзии”.

4 марта власти Малайзии объявили посла КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоля персоной нон грата и обязали его в 48 часов покинуть страну.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Правоохранители обнаружили на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был брат Ким Чен Ына, эту же позицию занимают США. Пхеньян этого не признает.

По подозрению в причастности к преступлению арестованы гражданин Малайзии, уроженец КНДР Ри Чон Чхоль, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама) и гражданка Индонезии. Последняя — 25-летняя Сити Айша —получила за отравление Ким Чен Нама 90 долларов. Женщинам предъявили обвинения. В розыск также объявлены четверо граждан КНДР.