28.01.2019, 12:40

Премьер-министр Финляндии поддерживает идею экзамена для беженцев по правилам поведения в финском обществе

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Juha Sipilä
Juha SipiläFoto: Emmi Korhonen, AP

В традиционном интервью премьер-министра, проведенном Yle Radio Suomi, Сипиля ответил на вопросы журналистов, касающиеся сексуальных преступлений в Оулу и Хельсинки, реформы соцздрава и недавнего скандала с закрытием частного приюта для престарелых.

Премьер-министр Юха Сипиля (Центр) поддерживает идею ввести для просителей убежища экзамен, с помощью которого можно было бы выяснить, насколько человек хорошо знаком с правилами поведения в финском обществе, пишет Yle.

По мнению премьера, экзамен помог бы беженцам прояснить те вещи, которые являются основой финского общества, и научить тому, как стоит себя вести в Финляндии.

– Такие вещи, как право на личную неприкосновенность, должны быть очевидными для приезжающих сюда просителей убежища, — сказал Сипиля.

Премьер-министр также подтвердил, что интеграционный процесс не всегда проходил гладко, а ресурсов зачастую не хватало.

Реформа соцздрава

Реформа соцздрава находится на грани провала, так как на данный момент ее поддерживает наименьшее возможное число представителей правящих партий.

Комитет по прогнозам в сфере экономической политики считает, что экономию расходов при введении реформы нельзя гарантировать. Также эксперты в области конституции заявляют, что в связи с реформой осталось много спорных вопросов.

Конституционная комиссия должна выдать свой вердикт к началу февраля. После этого реформа требует нового рассмотрения в комиссии по вопросам социального обеспечения и здравоохранения. Только тогда она может быть передана на голосование в парламент.

Сипиля говорит, что у него нет причин сомневаться в воплощении реформы. Если нынешний парламентский созыв по какой-то причине не успеет проголосовать за реформу, это будет, по словам Сипиля, чрезвычайно большой потерей.

– Регионы уже более чем готовы к воплощению реформы в жизнь, — заверил Сипиля.

Закрытие приюта Esperi Care

Премьер-министр хвалит решение Государственной контрольно-надзорной службы социального обеспечения и здравоохранения Valvira о закрытии частного приюта в Кристиинанкаупунки.

Valvira приостановила в пятницу деятельность приюта частной компании Esperi Care по причине угрозы безопасности его клиентам — престарелым и людям, страдающим болезнями памяти.

По мнению Сипиля, муниципалитеты должны отвечать за услуги, которые они отдают на аутсорсинг, так как все старики Финляндии заслуживают хорошего ухода.

Читайте также: