Премьер-министр Финляндии поддерживает идею экзамена для беженцев по правилам поведения в финском обществе

Премьер-министр Юха Сипиля (Центр) поддерживает идею ввести для просителей убежища экзамен, с помощью которого можно было бы выяснить, насколько человек хорошо знаком с правилами поведения в финском обществе, пишет Yle.

По мнению премьера, экзамен помог бы беженцам прояснить те вещи, которые являются основой финского общества, и научить тому, как стоит себя вести в Финляндии.

– Такие вещи, как право на личную неприкосновенность, должны быть очевидными для приезжающих сюда просителей убежища, — сказал Сипиля.

Премьер-министр также подтвердил, что интеграционный процесс не всегда проходил гладко, а ресурсов зачастую не хватало.

Реформа соцздрава

Реформа соцздрава находится на грани провала, так как на данный момент ее поддерживает наименьшее возможное число представителей правящих партий.

Комитет по прогнозам в сфере экономической политики считает, что экономию расходов при введении реформы нельзя гарантировать. Также эксперты в области конституции заявляют, что в связи с реформой осталось много спорных вопросов.

Конституционная комиссия должна выдать свой вердикт к началу февраля. После этого реформа требует нового рассмотрения в комиссии по вопросам социального обеспечения и здравоохранения. Только тогда она может быть передана на голосование в парламент.

Сипиля говорит, что у него нет причин сомневаться в воплощении реформы. Если нынешний парламентский созыв по какой-то причине не успеет проголосовать за реформу, это будет, по словам Сипиля, чрезвычайно большой потерей.