09.09.2018, 10:52

Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП по возвращении из Сирии

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Lenta.ru
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Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП по возвращении из Сирии
Торгово-промышленная палата Абхазии

В результате ДТП в Гудаутском районе Абхазии погиб премьер-министр страны Геннадий Гагулия. Об этом сообщает ”Интерфакс”.

По информации агентства, кортеж, в котором следовал глава правительства республики, возвращался из Сирии, где с государственным визитом находился президент Абхазии.

ТАСС со ссылкой на заместителя главы МВД страны Казбека Кишмахова сообщает, что в машина Гагулии столкнулась с автомобилем, выехавшим на полосу встречного движения. За рулем находился молодой житель Абхазии, обстоятельства ДТП выясняются.

Геннадий Гагулия занимал должность премьер-министра Абхазии в 1995-1997 года и 2002-2003 годах. До 2004 года он руководил администрацией президента Абхазии. С 2004 до назначения премьер-министром являлся президентом торгово-промышленной палаты республики.

Абхазия является частично признанной республикой. Ее независимость, провозглашенная местными властями в 1990-е годы, признана четырьмя государствами-членами ООНРоссией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру. Власти Тбилиси продолжают считать Абхазию частью грузинской территории, аналогичного мнения придерживаются в Организации Объединенных Наций, США и Европейской комиссии.

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