Премьер Литвы: маневры военных самолетов над Балтикой могут закончиться бедой

По словам литовского премьер-министра Саулюса Скварнялиса, "натовским и российским военным нужно сохранять хладнокровие, потому что маневры военных самолетов над Балтийским морем в последние дни могли привести к большим бедам".

"Такое поведение близко к определенной грани, за которой может случиться большая беда. Не обязательно прямой конфликт, а просто контакт, и последствия могут быть очень печальными", -сказал Сквярнялис.

Литовский премьер назвал маневры российских военных самолетов на Балтикой "лихими" и сказал, что они "идут вразрез с элементарным безопасным поведением", сообщает агентство LETA.

На этой неделе НАТО и Россия сообщили о рискованных маневрах военных самолетов над Балтикой. Так, 19 июня, по данным Fox News, российский истребитель Су-27 пролетел на опасно близком расстоянии от разведывательного самолета ВВС США Boeing RC-135; а 21 июня над Балтийским морем произошло сближение самолетов РФ и США из-за борта, на котором министр обороны России Сергей Шойгу направлялся в Калининград.

Комментируя первый случай, в Минобороны РФ сообщили, что российские истребители Су-27 перехватили над нейтральными водами Балтийского моря два самолета-разведчика ВВС США RC-135. Что касается второго инцидента, пресса сообщила, что Ту-154, на котором находился глава Минобороны, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27.

Москва утверждает, что натовский истребитель F-16, который, по всей видимости, поднялся из Шяуляй, слишком близко подлетел к самолету, на борту которого находился министр обороны России Сергей Шойгу, и тогда между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27 из эскорта. Су-27 продемонстрировал ракеты, качнув крыльями, после чего F-16 ушел в сторону.

Позднее российские СМИ со ссылкой на заявление штаб-квартиры НАТО сообщили о том, что у альянса не было информации о нахождении Шойгу на борту самолета, с которым над Балтикой сблизился F-16. При этом ответные действия пилотов российского самолета и истребителей сопровождения в НАТО назвали "профессиональными и безопасными", сообщает Newsru.com.

На обратном пути Шойгу из Калининграда к эскорту российского лайнера присоединились истребители-бомбардировщики Су-34, отмечает ТАСС. Несколько самолетов НАТО сопроводили борт главы Минобороны РФ на значительном расстоянии, не пытаясь сблизиться.

Кроме того, 21 июня шведский МИД пригласил для объяснений посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева после инцидента с сопровождением российским Су-27 шведского военного самолета, сообщает РИА "Новости". По данным Вооруженных сил Швеции, истребитель Су-27 19 июня сопровождал шведский военный самолет S102B в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии.

"Действия российского летчика были таковы, что их можно квалифицировать как "особенные", в том числе из-за расстояния между двумя самолетами, которое было крайне незначительно", — отметили в минобороны Швеции.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали инцидент, но ранее заявляли, что все полеты российских самолетов выполняются в соответствии с международными правилами. В Минобороны РФ готовы к консультациям с коллегами из Польши, стран Балтии и Скандинавии для устранения взаимной озабоченности, связанной с военной деятельностью у границ.