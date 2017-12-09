Премьер Ирака объявил об окончании в стране войны против ИГ

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил в субботу об окончании в стране войны против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщило Agence France Presse, передает ТАСС.

"Наши ВС полностью контролируют границу Ирака и Сирии, поэтому я объявляю конец войны против ИГ", - приводит агентство слова политика.

Ранее в субботу телеканал Al Mayadeen сообщил, что иракские правительственные силы установили полный контроль над границей с Сирией, выбив оттуда боевиков ИГ.

В конце ноября командование ВС Ирака объявило о начале операции по зачистке районов в провинциях Анбар, Салах-эд-Дин и Найнава, где могут оставаться боевики. Как заявил Хейдар аль-Абади, с завершением этой фазы кампании будет объявлено об окончательном уничтожении террористов в республике.

Боевики ИГ начали масштабную экспансию в Ираке летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город Мосул (административный центр Найнавы) и превратили его в свою "столицу" в стране. В 2015 году при поддержке контртеррористической коалиции во главе с США иракские военные начали кампанию по освобождению захваченных территорий. В июле 2017 года был возвращен Мосул, к ноябрю боевики были вытеснены из последнего крупного оплота на западе - города Рава.