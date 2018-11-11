Премьер Финляндии: РФ могла вмешаться в работу GPS-навигации во время учений НАТО

"Возможно, что Россия была стороной, осуществлявшей вмешательство. Известно, что такие способности у РФ есть", — сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что расследование произошедшего сбоя продолжается, однако сообщил, что вмешательство было намеренным. "Пока не могу сказать, откуда оно осуществлялось, следствие идет", — пояснил премьер. По словам Сипиля, подобные сбои происходили и при предыдущих учениях альянса.

Как сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на главу департамента воздушного движения финского Агентства транспортной безопасности (Trafi) Пекку Хентту, у Финляндии не было причин для беспокойства с точки зрения безопасности воздушного движения.

Как ранее сообщила телекомпания Yle, Финляндия подозревает Россию в том, что она якобы вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем во время учений НАТО Trident juncture. Центр авианавигации Финляндии предупредил летчиков о сбоях в GPS на этой неделе. На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и к востоку от Киттиля до российской границы — там, согласно информации Центра авианавигации, "сигнал GPS был ненадежным", система работала с перебоями 6-7 ноября. Доказательств вмешательства РФ финская сторона, однако, не привела.