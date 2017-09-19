Премьер Доминики об ударе урагана "Мария": "Мы потеряли все"

Ураган "Мария" прошелся по острову Доминика в Карибском море, нанеся колоссальные разрушения. "Мы потеряли все", — сказал премьер-министр острова Рузвельт Скеррит.

Он призвал дружественные страны, располагающие авиацией, прийти на помощь народу Доминики.

С начала стихии премьер публиковал в соцсетях последние обновления о происходящем, пока с его дома не снесло крышу. После этого он написал, что полностью зависит от воли урагана.

О жертвах пока не сообщается.

Прежде чем обрушится на Доминику, "Мария" усилилась до пятой категории, которую специалисты также называют категорией "потенциальной катастрофы". Порывы ветра достигают 260 км. в час.

Следующий удар стихии ожидают на Гваделупе.