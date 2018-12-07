Преемником Ангелы Меркель на посту главы ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, — Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем.

В первом туре выборов участвовали Крамп-Карренбауэр, бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.

В конце октября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на съезде ХДС не станет баллотироваться на должность председателя партии. Позднее в тот же день она объявила, что не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок.