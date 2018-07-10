Преемник Бориса Джонсона в МИД Британии — Джереми Хант. Он никогда не занимался внешней политикой

Новым министром иностранных дел Великобритании вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона назначен Джереми Хант, министр здравоохранения в правительствах Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй. Всю свою карьеру он занимался вопросами здравоохранения и культуры, но никогда не работал в дипломатических службах и не занимался внешней политикой.

О назначении 51-летнего консерватора Джереми Ханта на пост министра иностранных дел глава британского правительства Тереза Мэй объявила вечером в понедельник, 9 июля. За несколько часов до этого стало известно об отставке главы МИД Бориса Джонсона, выразившего несогласие с "мягким" вариантом Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза.

Мэй пока никак не объяснила решение о назначении Ханта на главный внешнеполитический пост в стране.

Джереми Хант в 2005 году вошел в британский парламент, когда у власти были лейбористы. До 2010 года, когда правительство возглавил консерватор Дэвид Кэмерон, он был теневым министром, отвечавшим за социальные вопросы и за подготовку к проведению летней Олимпиады в 2012 году. Теневым министром в британской парламентской системе называется представитель оппозиционной партии, контролирующий, как работает тот или иной член правительства.

В 2010 году Хант вошел в правительство и стал курировать Олимпиаду. С 2012 года и по настоящее время он был министром здравоохранения и курировал работу Национальной системы здравоохранения Великобритании. Ханта неоднократно критиковали за неудовлетворительную работу системы здравоохранения в Британии.

Перед референдумом о выходе Британии из ЕС Хант заявлял, что не поддерживает разрыв отношений с Евросоюзом.

Уход Бориса Джонсона: как это было

В пятницу, 6 июля, кабинет министров Великобритании провел многочасове совещание в загородной резиденции Терезы Мэй, на котором обсуждалась единая позиция по выходу государства из Евросоюза. По итогам переговоров было объявлено, что правительство согласилось на так называемый "мягкий брексит", который не подразумевает полного разрыва отношений с ЕС.

Уже в понедельник, 9 июля, сразу двое министров объявили об отставке в связи с несогласием с официальной позицией правительства. Это министр по делам "брексита" Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон.

Джонсон был одним из главных лиц кампании за выход Британии из ЕС, хотя и присоединился к ней незадолго до проведения референдума. В послании Мэй он заявил, что Британия "теряет мечту о брексите" и становится "колонией ЕС". Мэй в ответном письме Джонсону написала, что удивлена и разочарована его решением, но поблагодарила за работу в правительстве.