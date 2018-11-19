19.11.2018, 10:20

Представители Финляндии и России обсудят вопрос о вмешательстве в работу GPS

 (9)
rus.delfi.ee
EST
Raha ja reisimine
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Россия отрицает факт преднамеренного вмешательства в работу GPS на территории Финляндии, пишет Yle.

Представители Финляндии и России сегодня обсудят вмешательство в работу GPS.

Министр иностранных дел Тимо Сойни (Син) на прошлой неделе сообщил информационному агентству STT, что вызвал посла РФ Павла Кузнецова в связи со случаем вмешательства в работу сигнала GPS. Государственный секретарь Матти Анттонен из Министерства иностранных дел доложил о проведенной встрече государственному руководству.

По информации министерства, во время военных учений НАТО со стороны России было зафиксировано вмешательство в работу системы GPS. МИД Финляндии на прошлой неделе сообщил о том, что представил рапорт об инциденте парламентской комиссии по иностранным делам.

Согласно данным норвежских оборонительных сил, сигнал, создающий помехи в работе GPS, исходил с Кольского полуострова. Норвежские и финские органы, отвечающие за безопасность воздушной навигации, выдали предупреждение летчикам гражданской авиации из-за факта нарушения работы GPS.

Ранее премьер-министр Юха Сипиля (ЦФ) заявил, что есть подозрения о преднамеренном вмешательстве а работу системы GPS. Сипиля не стал уточнять, кто конкретно стоит за этим, однако дал понять, что Россия обладает возможностью осуществлять подобного рода операции.

Россия отрицает свою причастность к вмешательству в работу GPS.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Идея Осиновского: пусть решение по миграционному пакту ООН примет Рийгикогу, а не правительство. Ратас его поддерживает

19.11.2018
Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский в утренней программе на Vikerraadio заявил, что одно из возможных решений правительственного кризиса — доверить принятие решения по миграционному пакту ООН Рийгикогу.
Подробнее

ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне столкнулись трамваи, пострадали пять человек

19.11.2018
В понедельник утром в Каламая, рядом с железнодорожным переездом на Копли теэ, при столкновении двух трамваев пострадали пять человек. По словам представителя Tallinna Linnatranspordi AS, среди пострадавших был и водитель трамвая.
Подробнее


Строители из Украины в Литве: ломать привычную жизнь непросто, но другого выбора не было

19.11.2018
В следующем году приток иностранных рабочих в Литву вырастет до 40 процентов. Уже сейчас на литовских стройках работает немало приезжих из Украины и Беларуси. Миграция трудовых ресурсов – это признак современной глобальной экономики.
Подробнее


Что светит маяку? Активные жители Палдиски решительно настроены предотвратить гибель исторического наследия

19.11.2018
Этим летом приморский город Палдиски отпраздновал свое 300-летие. Маяк, сооруженный неподалеку по указанию Петра I, такой же юбилей отметит через шесть лет. Если к тому времени не рухнет в море. Местный предприниматель Андрей Певгонен намерен при поддержке своих сторонников не только этого не допустить, но и дать новую жизнь старому маяку и окрестной территории, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
97,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €

Дональд Трамп призвал брать пример с финнов в вопросах заботы о лесе

19.11.2018
В прошлые выходные, на торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны президент Саули Ниинистё обсудил со своим американским коллегой лесные пожары и готовность пожарных служб к борьбе с ними.
Подробнее