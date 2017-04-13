Представитель России в ООН британскому коллеге: не смей оскорблять Россию

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков призвал представителя Великобритании Мэттью Райкрофта ”не оскорблять Россию больше”. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

Как отмечается, в своем выступлении Райкрофт заявил, что Россия ”злоупотребляет правом вето и поддерживает режим в Сирии и применение химоружия”. По его словам, Москва ”потеряла доверие”.

Сафронков же подчеркнул, что британский представитель ”только и думает о том, чтобы затруднить усилия” спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и не дать развиться политическому процессу.

”Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?” — сказал российский дипломат.

По его словам, для Великобритании смена режима в Сирии важнее, чем позиция большинства членов ООН.

”Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!” — заявил Сафронков.

Ранее Райкрофт заявил, что президента Сирии Башара Асада ждали санкции до удара США, если бы не семь вето России.