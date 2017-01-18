Бывший президент США Джордж Буш-старший, о госпитализации которого в среду сообщали СМИ, хорошо реагирует на лечение, говорится в официальном заявлении офиса экс-президента. Вместе с ним госпитализирована его жена Барбара Буш.

Буш-старший был доставлен в больницу в Хьюстоне с респираторным заболеванием, связанным с пневмонией. Он помещен в отделение интенсивной терапии после того, как врачи провели процедуры и очистили его дыхательные пути. Состояние пациента стабильное, медики продолжают наблюдать за ним, сказано в заявлении.

Супруга Буша была госпитализирована в качестве меры предосторожности, уточняется в заявлении.

В электронном письме агентству Рейтер офис Буша уточнил, что экс-президент был госпитализирован еще в субботу, когда у него началась одышка. Он "очень хорошо" переносит лечение, сказано в письме.

"Врачи и все очень довольны, мы надеемся, что его выпишут в ближайшее время", — сообщил агентству представитель Буша.

Ранее о том, что Буш-старший оказался в больнице из-за проблем с дыханием, сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс.

Бушу-старшему 92 года, его жене — 91. Он самый пожилой бывший президент Соединенных Штатов.

41-й президент США, возглавлявший страну в 1989-1993 годах, страдает болезнью Паркинсона и передвигается на инвалидном кресле.

До избрания президентом Буш был вице-президентом при Рональде Рейгане. В 1992 году он проиграл выборы Биллу Клинтону и на следующий год покинул свой пост. После Клинтона страну возглавил его сын Джордж Буш-младший.