Предполагаемый организатор теракта в Петербурге признает свою вину

Фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов не отрицает свое участие в преступлении, сообщил журналистам его адвокат Армен Задоян.

"Он признает вину в полном объеме", — сказал защитник перед заседанием в Басманном суде Москвы во вторник.

Как сообщалось, следствие просит суд отправить предполагаемого организатора теракта в Петербурге Азимова под арест. Рассмотрение ходатайства пока не началось.

Азимов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" ч. 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека) и ч. 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ, совершенный группой лиц).

Накануне Центр общественных связей ФСБ сообщил, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника, совершившего 3 апреля теракт в метрополитене Санкт-Петербурга Азимов, 1990-го года рождения, был задержан сотрудниками ФСБ в Одинцовском районе Московской области. На распространенном ФСБ видео видно, что при задержании у фигуранта был изъят боевой пистолет Макарова с несколькими патронами в магазине, лежащие в целлофановом пакете мобильный телефон и коробка от него, а также зарядное устройство.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

Ранее по подозрению в причастности к теракту были задержаны восемь выходцев из Центральной Азии (шесть в Петербурге, двое в Московской области). Басманный суд Москвы санкционировал арест задержанных в Одинцовском районе Подмосковья работников кафе "Лесное" Содика Ортикова и Шохисты Каримовой. Оба отрицают свою вину в причастности к теракту. Их защита обжаловала арест.

Предполагаемый организатор теракта в метро Санкт-Петербурга Азимов в 2008 году получил паспорт гражданина Киргизии, но спустя пять лет принял российское гражданство, сообщил ранее во вторник "Интерфаксу" источник в правоохранительных структурах юга республики. По словам собеседника агентства, имеются предварительные данные о том, что после получения паспорта по достижении 18 лет Азимов выехал из Джалал-Абадской области Киргизии, уроженцем которой он является, в Россию, где постоянно проживал и работал, на родину приезжал не чаще раза в год. "В 2013 году Азимов получил паспорт гражданина РФ", — добавил источник.