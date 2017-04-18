Предполагаемый организатор теракта в Петербурге отказался от признания вины

Фигурант дела о теракте в метро Петербурга Аброр Азимов утверждает, что он напрямую не причастен к преступлению.

"Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, — я такого не говорил", — заявил Азимов во вторник на заседании Басманного суда Москвы. "Мое участие есть, но не прямое", — пояснил он.

Задержанный утверждает, что получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления. "Мне давали команду. Я не осознавал, что участвую в подготовке теракта", — заявил Азимов.

Он добавил, что намерен позже пояснить свою позицию. "Потом будем разбираться", — сказал он. При этом фигурант не против своего ареста.

Со своей стороны следователь в суде заявил, что Азимов подтвердил, что участвовал в подготовке взрыва.

Ранее адвокат задержанного Армен Задоян сказал журналистам, что Азимов признает вину в полном объеме. Как сообщалось, следствие просит суд арестовать предполагаемого организатора теракта в Петербурге.

Азимов подозревается по п. "б" ч. 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека) и ч. 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ, совершенный группой лиц).

Сегодня суд отправил Азимова под арест до начала июня.

"Суд приходит к выводу, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Избрать в отношении подозреваемого Азимова меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня", — огласил свое решение судья Артур Карпов во вторник. Фигурант был не против своего заключения под стражу.

В своем постановлении судья отдельно указал, что следствие должно предъявить обвинение Азимову в течение 45 дней после избрания меры пресечения. "Если обвинение не будет предъявлено, то арест должен быть отменен", — говорится в решении суда.

Накануне Центр общественных связей ФСБ сообщил, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника, совершившего 3 апреля теракт в метрополитене Петербурга Азимов, 1990 года рождения, был задержан в Одинцовском районе Подмосковья. На распространенном ФСБ видео видно, что при задержании у фигуранта был изъят боевой пистолет Макарова с несколькими патронами в магазине, лежащие в целлофановом пакете мобильный телефон и коробка от него, а также зарядное устройство.

Теракт и подозреваемые

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения. Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

Ранее по подозрению в причастности к теракту были задержаны восемь выходцев из Центральной Азии (шесть в Петербурге, двое в Московской области). Басманный суд Москвы санкционировал арест задержанных в Одинцовском районе Подмосковья работников кафе "Лесное" Содика Ортикова и Шохисты Каримовой. Оба отрицают свою вину в причастности к теракту, защита обжаловала их арест.

Предполагаемый организатор теракта в 2008 году получил паспорт гражданина Киргизии, но спустя пять лет принял российское гражданство, сообщил ранее во вторник "Интерфаксу" источник в правоохранительных структурах юга республики. По предварительным данным, после получения паспорта по достижении 18 лет Азимов уехал из Джалал-Абадской области Киргизии, уроженцем которой он является, в Россию, где постоянно проживал и работал, приезжая на родину не чаще раза в год.