01.01.2019, 10:20
Преднамеренный наезд на пешеходов в Токио: пострадали восемь человек
В новогоднюю ночь в Токио 21-летний гражданин Кадзухиро Кусакабэ совершил сознательный наезд на пешеходов. В результате инцидента пострадали восемь человек.
В новогоднюю ночь в Токио 21-летний гражданин Кадзухиро Кусакабэ совершил сознательный наезд на пешеходов. В результате инцидента пострадали восемь человек.
Водитель был задержан. На допросе он подтвердил, что наезд был преднамеренным, и что таким образом он мстил властям "за смертную казнь", передает агентство Kyodo News. Кроме того, он произносил, что совершил "теракт".
Судя по имеющейся информации, преступник приехал в Токио из Осаки. После наезда он попытался скрыться, но был задержан.
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