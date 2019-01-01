01.01.2019, 10:20

Преднамеренный наезд на пешеходов в Токио: пострадали восемь человек

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NEWSru.com
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Rünnak Tokyos
Rünnak TokyosFoto: Sxanpix/AFP

В новогоднюю ночь в Токио 21-летний гражданин Кадзухиро Кусакабэ совершил сознательный наезд на пешеходов. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Водитель был задержан. На допросе он подтвердил, что наезд был преднамеренным, и что таким образом он мстил властям "за смертную казнь", передает агентство Kyodo News. Кроме того, он произносил, что совершил "теракт".

Судя по имеющейся информации, преступник приехал в Токио из Осаки. После наезда он попытался скрыться, но был задержан.

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