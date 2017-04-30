Предлагавший референдум по Крыму депутат Рады лишен гражданства

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Андрея Артеменко, обвиняемого в антигосударственной деятельности, сообщил народный депутат Олег Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

"Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Украины Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады… Это уникальный и первый за 26 лет Независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно — Украинское! — гражданство", — написал он.

Ляшко отметил, что в связи с этим обстоятельством будет требовать от Верховной Рады досрочно прекратить депутатские полномочия Артеменко. Он также добавил, что по его информации, утром в субботу Артеменко вылетел в Вену и выразил надежду, что по возвращении он сдаст украинский паспорт.

В феврале 2017 года газета New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет".

Органы прокуратуры расследуют уголовное производство против Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ. 20 февраля фракция Радикальной партии Олега Ляшко решила исключить депутата Артеменко из своего состава.

Артеменко — инициатор проекта закона о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно двойного гражданства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Артеменко документально подтвердил прокуратуре, что имеет гражданство Канады, помимо украинского гражданства: "На одном из допросов он заявил, что является гражданином Канады. На удивление следователя, может ли он это подтвердить, он сказал: конечно, в следующий раз принесу документы". При этом Луценко продемонстрировал журналистам копию канадского паспорта парламентария.

21 апреля Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Андреем Артеменко.