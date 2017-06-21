Правящая партия Румынии свергла своего премьера

Внутрипартийная борьба в рядах румынских социал-демократов закончилась тем, что СДП проголосовала за вотум недоверия выдвинутому ей же премьер-министру.

Румынские парламентарии на пленарном заседании в среду, 22 июня, проголосовали за вотум недоверия премьер-министру страны Сорину Гриндяну и его кабинету министров страны. Голосование о доверии правительству Гриндяну прошло по предложению депутатов от правящей Социал-демократической партии (СДП). Именно от этой партии Гриндяну в декабре 2016 года был выдвинут на должность премьер-министра.

Из 464 парламентариев недоверие кабинету министров высказал 241 депутат при необходимом минимуме в 233 голоса. Оппозиционные партии отказались от голосованиия, объяснив это нежеланием участвовать во внутреннем конфликте в СДП.

Правящая в Румынии коалиция СДП и "Альянса либералов и демократов" неделю назад отказала правительству Сорина Гриндяну в политической поддержке, объяснив свое решение неэффективностью работы правительства. Однако премьер отказался уйти в отставку, обвинив лидера СДП Ливиу Драгню в намерении сосредоточить в своих руках всю полноту власти. Сам Драгня не может занять пост главы правительства, так как имеет судимость за фальсификацию итогов выборов. В настоящее время в суде рассматривается второе дело Драгни — он обвиняется в злоупотреблении служебным положением.