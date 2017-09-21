Правозащитники заинтересовались дареным конем Рамзана Кадырова

Правозащитная организация "Трансперенси интернешнл" заподозрила Рамзана Кадырова в нарушении закона о противодействии коррупции из-за лошади, предположительно подаренной ему дубайским принцем. Пресс-секретарь Кадырова подтвердил, что лошадь принадлежит главе Чечни, но не усмотрел в этом никакого нарушения.

О получении в подарок "самой выносливой в мире" лошади по имени Леонардо Кадыров рассказал в "Инстаграме" в апреле. "Такой щедрый и бесценный подарок мне сделал дорогой брат, наследный принц Дубая шейх Хамдан Бен Мухаммед Аль Мактум", - написал глава Чечни.

По мнению правозащитников, стоимость такой лошади может превышать полмиллиона долларов. При этом, как отмечает "Трансперенси", по закону о противодействии коррупции стоимость подарков чиновникам не должна превышать трех тысяч рублей.

Согласно распоряжению президента, если подарок получен на официальном мероприятии, он признается собственностью государства и подлежит передаче уполномоченному органу (в данном случае - администрации Кадырова и правительству Чеченской республики) в течение трех дней после окончания мероприятия.

У чиновника есть возможность выкупить подарок на личные средства по цене, установленной уполномоченным органом.

Однако, как отмечает "Трасперенси", официальный суммарный доход Кадырова за последние три года составил 22,3 млн рублей, то есть меньше 400 тысяч долларов, поэтому выкупить подарок он бы, по всей видимости, не смог.

Правозащитники пообещали обратиться в администрацию президента РФ и в администрацию главы и правительства Чечни с запросом, подавал ли Кадыров уведомления о полученном подарке.

Комментируя ситуацию Русской службе Би-би-си, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов в первую очередь поинтересовался, кто такие "Трансперенси интернешнл".

"Большую глупость они придумать не могут. В мире всегда была и есть практика, когда большие политики, друзья дарят друг другу лошадей, собак, дарят друг другу именное оружие. Это мировая практика, она не сегодня сложилась, не вчера, не в прошлом и не в этом веке. Это знак уважения. "Трансперенси интернешнл", видимо, рассуждают в масштабах своего видения мира", - заявил он.

"Им нужно понимать, какие взаимоотношения, что такое дружба, когда известные в мире люди, принцы и так далее, какая традиция. Ну и что, что он подарил лошадь? А что, эту лошадь продают, что ли? Ее никогда в жизни не продадут, ее никогда в жизни не выставят на скачки, чтобы она не повредила себе ногу. Это знак внимания, знак уважения друг к другу. Вы, конечно, все это не напишете, но это наш мир - мир, который мы признаем, уважаем, который мы ценим, который складывался веками, тысячелетиями. Это не тот мир, где "Трансперенси" и так далее", - добавил он.

Отвечая на вопрос, где сейчас находится лошадь, Каримов сказал: "Она находится там, где она должна находиться". "Это не имеет отношения к теме, которую мы обсуждаем. Главное, что лошадь подарена и ему принадлежит. А где она находится - это другой вопрос", - добавил он.