Правозащитники США подадут в суд после нового указа Трампа

Члены правозащитной организации ”Американский союз защиты гражданских свобод” (ACLU) пообещали подать в суд на администрацию США после нового иммиграционного указа Трампа, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Члены правозащитной организации ”Американский союз защиты гражданских свобод” (ACLU) пообещали подать в суд на администрацию США после нового иммиграционного указа Трампа, передает Reuters.

Вашингтон решил расширить список государств, чьи граждане не имеют права въезжать на территорию Соединенных Штатов. В их число попали Чад, Иран, КНДР, Венесуэла, Сирия, Сомали и Йемен.

Причиной стала слабая система идентификация лиц в этих странах и прочие ”факторы риска”. При этом из списка был исключен Судан — его граждане теперь смогут получить американскую визу.

Документ вступает в силу с 18 октября текущего года.