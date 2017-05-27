Правозащитники: спикер парламента Чечни мог курировать пытки геев

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, возможно, был инициатором волны преследований геев в республике, говорится в специальном докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным авторов доклада, кампания в Чечне началась после того, как в конце февраля в Аргуне полиция задержала мужчину за употребление вызывающих эйфорию таблеток. В его телефоне силовики нашли фото и сообщения, указывающие на интерес к гомосексуальным отношениям.

"Информация об этом дошла до второго по значимости человека в Чечне господина Даудова. Насколько нам известно, ему об этом сообщил глава местной полиции", — рассказала Русской службе Би-би-си автор доклада, программный директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина. После этого, как говорят в HRW, началась "массовая облава", которая длилась с последней недели февраля до, по меньшей мере, конца первой недели апреля.

Власти Чечни, в том числе глава республики Рамзан Кадыров отрицали существование кампании против гомосексуалов и наличие специальных тюрем для геев.

"Откуда они взялись? Откуда у них аргумент про секретные тюрьмы? Все защитники Северного Кавказа поехали, посмотрели — нету ни одного такого случая. Вы просто сами себе делаете рекламу", — заявил Кадыров в апреле.

Правозащитники утверждают, что побеседовали для доклада с бывшими задержанными. По их словам, они слышали, как "захватившие их и издевавшиеся над ними силовики говорили о Даудове и о якобы поступившей от него команде на жесткую "зачистку" геев".

"Трое проинтервьюированных людей … лично видели Даудова, когда содержались в Аргуне и Грозном", — говорится в документе.

В организации "Российская ЛГБТ-сеть", которая занимается правовой помощью пострадавшим в Чечне, подтвердили показания некоторых свидетелей о присутствии Даудова во время избиений.

По данным правозащитников, в некоторых случаях Магомед Даудов якобы лично наблюдал, как полицейские избивают и унижают задержанных и сопровождал это своими собственными оскорбительными ремарками.

В других случаях в тюрьмы, где удерживались подозреваемые в гомосексуальных связях, приезжали чиновники и знакомые силовиков, — сообщается в докладе. В нем приводятся слова одного из пострадавших: "Мы там были как обезьяны в зоопарке. Они [силовики] приводят всех этих людей, показывают на нас пальцами, ржут, смотрите, кто у нас здесь — п***!"

"Признание и покаяние"

О том, что спикер чеченского парламента неоднократно приезжал в секретную тюрьму в Аргуне, ранее сообщала "Новая газета". По данным издания, Даудов также участвовал "в процедуре освобождения" тех, кого силовики подозревали в однополых связях.

В большом зале были собраны родственники задержанных; когда звучала конкретная фамилия, член семьи задержанного выходил вперед и выслушивал оскорбительные высказывания Даудова, опустив голову, писала "Новая газета".

Затем родственники должны были публично заклеймить члена своей семьи как опозорившего род и отречься от него. От задержанного требовали публичного признания в гомосексуализме. Если он на это не шел, его не выпускали, говорится в материале издания.

Присутствие на таком собрании Магомеда Даудова подтверждают и двое бывших задержанных, свидетельства которых содержатся в материалах доклада HRW, однако других доказательств этого нет.

По словам свидетеля, на таких встречах чеченские силовики оказывали давление на родственников задержанных. "Извращенца вырастили, это огромное пятно на чести семьи, нужно пятно смыть… Прямо не говорят, конечно, чтоб убивали, но мы-то все знаем, что это означает ", — приводят слова очевидца авторы доклада.

Инициатива на местах

Волна задержаний и издевательств над подозреваемыми — организованная кампания, уверена Татьяна Локшина.

Директор Международной кризисной группы и эксперт по Северному Кавказу Екатерина Сокирянская считает, что ситуация вокруг массовых задержаний развивалась стихийно. "Была какая-то эмоциональная реакция, пошли задержания, маховик насилия стал раскручиваться", — сказала она.

"Возможно был приказ всем выявлять и хватать [геев], но не исключено, что на местах подумали: "Начальство так делает, и нам надо. Всё правильно, у нас вообще установка на традиционные ценности, мы это общество очищаем от всякой скверны". Так и распространилось на всю Чечню", — предположила Сокирянская.

Что касается возможного одобрения массовых задержаний главой Чечни, то, по мнению эксперта, "в этой республике ничего не делается без ведома Рамзана Ахматовича, обо всем он бывает проинформирован очень быстро, и если инициативы подчиненных не вызывают его одобрения, их моментально сворачивают".

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов не смог прокомментировать данные HRW о возможном участии Магомеда Даудова в организации массовых задержаний и издевательствах над геями. Официальный представитель Рамзана Кадырова сослался на занятость и предложил послать ему смс, на которые впоследствии не ответил.

Представитель секретариата парламента Чечни Зелимхан Джамалдинов считает, что представленные в докладе сведения — "это несерьезный вопрос, чтобы обсуждать его".

"СМИ пишут всё, что угодно, и если на все реагировать — плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты", — заявил Джамалдинов радиостанции "Говорит Москва".

Бывший боевик, герой России, "Лорд"

37-летний Магомед Даудов — один из ближайших соратников главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

До работы в региональном парламенте он возглавлял администрацию главы Чечни, а еще ранее — курировал в правительстве республики силовые структуры.

Чиновник, известный по прозвищу "Лорд", во время второй чеченской войны занимал сторону боевиков. О переходе своего подчиненного на сторону федеральных сил ранее рассказывал Рамзан Кадыров на одном из публичных мероприятий несколько лет назад.

"В этом зале находятся десятки бывших участников НВФ [незаконных вооруженных формирований]". Они вовремя опомнились. Мы не стали их убивать. Мы дали им возможность исправиться. Сегодня они имеют ордена мужества и другие боевые награды России. Они командуют спецподразделениями, среди них и герой России, подполковник милиции Магомед Даудов, которого мы взяли в плен, но не стали убивать. Меня упрекали, что я окружаю себя этими людьми. Но они служат честно России…", — заявлял тогда глава Чечни.

По некоторым данным, от Рамзана Кадырова Даудов получил не только "возможность исправиться", но и прозвище "Лорд".

"На первую встречу с главой республики я пришел в черном костюме и белой рубашке. Рамзан Ахматович сказал, что, мол, про тебя всякое говорили, а ты нормальный человек и вообще выглядишь как английский лорд. С тех пор так и приклеилось" , — цитировал в 2010 году Даудова "Огонек".