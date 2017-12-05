Правозащитники сообщают о похищении в Чечне силовиками семи человек

В Чечне в конце ноября неустановленные силовики похитили не менее семи человек, в том числе жителя Грозного Зелимхана Дикаева, и содержат в неотапливаемом помещении без еды на территории полка Нацгвардии в столице Чечни, сообщает правозащитный центр "Мемориал".

Ту же информацию со ссылкой на свой источник обнародовал "Кавказский Узел".

Люди были похищены 21 ноября и в ночь на 22 ноября. Информация о задержаниях передана делегации Европейского Комитета против пыток, которая находилась в Чечне, отметил источник.

Как минимум двух из них неустановленные силовики, прибывшие на легковых автомобилях, увезли ночью из их домов на глазах родственников, отметили в "Мемориале".

Похищенные люди, по данным "Мемориала", содержатся на территории третьей роты полка Нацгвардии в Старопромысловском районе Грозного "в нечеловеческих условиях". "Они находятся в неотапливаемом помещении, и их практически не кормят", — говорится в сообщении. Как минимум двух из них силовики увезли ночью из их домов на глазах родственников.

Силовики не признают нахождение похищенных на территории полка, но правозащитники "считают эту информацию заслуживающей доверия". Подробности о применении насилия к задержанным правозащитникам пока не удалось выяснить.

Правозащитный центр называет имена шести похищенных: это 32-летний Зелимхан Дикаев, Хусейн Ахматов, Шадид Шадаев, мужчины по имени Зейнлди и Магомед, а также онкологический хирург Алхазур Сулейманов 32-33 лет (фамилия последнего названа предположительно).

"Мемориал" пообещал обратиться с запросом об их исчезновении в Следственный комитет и к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

Ранее правозащитники сообщали, что ночью 22 ноября вооруженные люди увезли Зелимхана Дикаева из дома, и он до сих пор не вернулся, заявили родные Дикаева, обратившиеся в ПЦ "Мемориал". По словам брата Зелимхана Дикаева, люди в черной камуфляжной форме проникли в их дом в три часа ночи. Они запретили ему будить родителей, пока не увезут задержанного, и сообщили, что старший брат будет доставлен в одно из силовых подразделений в столице Чечни. Свидетель насчитал у дома три легковых автомобиля, на которых приехали вооруженные люди.

Родственники Дикаева рассказали, что немедленно подали заявления о похищении в прокуратуру и следственный отдел, а 27 ноября обратились и в офис уполномоченного по правам человека в Чечне. Заявления были приняты и зарегистрированы, однако, по мнению родных, никаких действий по поиску Дикаева не предпринималось.

По подсчетам "Кавказского узла", с начала года родственники не менее чем 43 жителей Чечни сообщили об их похищении. При этом найти и освободить похищенного через Следственный комитет или правозащитные организации практически невозможно.

В сентябре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, побывав в Чечне, сообщила, что в республике возбуждены 18 уголовных дел по фактам исчезновения граждан и подтвердила смерть пяти человек из переданного ей "Новой газетой" списка жертв внесудебных расправ.

"Новая газета" в начале апреля сообщила об убийствах и массовых задержаниях гомосексуалов в Чечне, а позже обнародовала свидетельства людей, которые, как утверждается, содержались в секретной тюрьме для геев в чеченском городе Аргуне.

По данным газеты, их подвергли пыткам и другим видам жестокого обращения, вынуждая раскрыть информацию о других известных им представителях ЛГБТ-сообщества. Один из свидетелей травли геев, которая началась во второй половине февраля, утверждает, что задержания начались после того, как о геях в республике узнал спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

В Чечне неоднократно и на всех уровнях — от местных правозащитников до руководства — опровергали сам факт существования в республике геев.