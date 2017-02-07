Правозащитники: российский интернет перешел на военное положение

В российском сегменте интернета фактически действует военное положение с сильной цензурой, говорится в докладе правозащитной организации "Агора".

В последние пять лет российскую политику можно охарактеризовать как кампанию против свободного интернета, считают правозащитники.

"Обычных инженеров и охранников на асфальтобетонном заводе судят за высказывания о положении на украинском и сирийском фронтах, за интернет-переписку с противником и за критику российских силовиков", — говорится в докладе "Свобода интернета 2016: на военном положении", который опубликован изданием "Медуза".

В 2016 году организация "Агора" зафиксировала более 116 тыс. фактов ограничения свободы в российском сегменте интернета. Для сравнения, в 2011 году таких фактов было 500.

Правозащитники пишут, что в прошлом году было зарегистрировано 50 случаев насилия или угроз его применения из-за распространения информации в интернете. Это почти в два раза больше, чем в 2015 году.

В качестве примеров таких случаев приводится, в частности, нападение на активистов "Комитета по предотвращению пыток" на границе Чечни и Ингушетии.

29 человек в прошлом году получили реальные тюремные сроки за публикацию информации в интернете, еще к трем пользователям были применены "принудительные меры медицинского характера".

"Общая продолжительность назначенного наказания по 29 уголовным делам составила 59 лет", — говорится в докладе. В 2015 году реальные сроки получили 18 человек.

В 2016 году зафиксирован резкий рост случаев ограничения свободы в интернете по всем направлениям: применение или угрозы применения насилия, административное давление, судебные запреты, ограничение доступа к информации, сказано в докладе.

Отчасти это объясняется тем, что Роскомнадзор впервые опубликовал статистику по блокировке сайтов за прошлый год.

В России в последние годы участилось число дел, возбужденных из-за "лайков" и перепостов в социальных сетях. Одним из самых резонансных стало дело воспитателя детского сада Евгении Чудновец.

Чудновец сочли виновной в распространении детской порнографии. Воспитатель говорила, что сделал репост видео для привлечения внимания издевательствам. Она способствовала расследованию преступления, но сама получила срок в шесть месяцев тюрьмы.