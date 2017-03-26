Правозащитники: остается неизвестной судьба около сотни задержанных на Дне Воли в Минске

Вчера в Минске ОМОН задержал более тысячи людей, пишет "Хартыя 97".
Правозащитники не имеют достоверной информации о судьбе около сотни людей, задержанных во время акции на День Воли в Минске. Известно, что на некоторых из них составляли протоколы, пишет nn.by.
”В понедельник начнутся суды. Тогда мы получим более полные сведения о том, сколько задержанных будет привлечено к административной ответственности”, — говорит правозащитник Валентин Стефанович.
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