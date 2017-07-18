Православные собрали почти 100 тысяч подписей за запрет фильма "Матильда"

Активисты православного движения "Царский крест" организовали в Екатеринбурге и других городах массовый сбор подписей за запрет фильма Алексея Учителя об императоре Николае II "Матильда". Об этом Русской службе Би-би-си рассказал лидер движения Александр Порожняков.

По его словам, движение собирает подписи за запрет фильма с декабря 2016 года. Всего "Царскому кресту" удалось собрать около 100 тысяч подписей, 20 тысяч из которых были собраны на "Царских днях" в Екатеринбурге 16-17 июля.

"Царские дни" — фестиваль православной культуры, прошедший в Екатеринбурге и приуроченный к датам расстрела царской семьи. В рамках фестиваля был устроен масштабный крестный ход от Храма-на-Крови до мужского монастыря на Ганиной Яме.

Глава "Царского креста" рассказал, что, помимо Екатеринбурга, активисты движения собирают подписи в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Омске и других городах России. Всего у движения около 200 волонтеров, задействованных в сборе подписей против "Матильды".

"Люди собирают подписи по всей России. Есть и наши активисты, а есть и просто неравнодушные люди, которые пишут письма и собирают подписи, в том числе и приходами целыми отправляют", — сказал Порожняков.

По его словам, движение продолжит собирать подписи, пока фильм готовится к выпуску и получает прокатные удостоверения. "Если он выйдет на экраны, мы все равно будем протестовать, но какой-то отметки у нас нет. Мы собираем подписи и отправляем их во все инстанции", — пояснил он.

В Екатеринбургской епархии Русской службе Би-би-си сказали, что сбор подписей устраивают отдельные группы активистов и что официального сбора подписей епархия не проводит. В епархии также сообщили, что не слышали о движении "Царский крест".

Подписи за запрет "Матильды" помогают собирать и активисты движения за запрет абортов "За жизнь". Координатор движения Евгений Чесноков рассказал Би-би-си, что в Екатеринбурге отдельные члены движения участвуют в сборе подписей против фильма.

В распоряжении Русской службы Би-би-си оказался текст рассылки, которые волонтеры движения "За жизнь" рассылали через соцсети жителям Екатеринбурга с просьбой помочь во время "Царских дней" в сборе подписей как за запрет абортов, так и за запрет "Матильды".

"Мы не организовывали это. Кто-то сам по себе может что угодно делать", — сказал Чесноков.

"Был крестный ход, и очень много людей высказывали свое возмущение фильмом. Нельзя говорить, что это именно движение "За жизнь"… Если человек православный, то он чувствует эту ложь, поэтому какой он активист — разницы никакой нет", — рассказал активист "Царского креста" Игорь Кельм.

При этом он добавил, что "помощников в Екатеринбурге (на сборе подписей) оказалось мало". Он рассчитывал, что их будет больше.

Ранее участники движения "Царский крест" написали "всенародную молитву" о запрете фильма "Матильда". "Не допусти, Господи, выход кощунственного фильма "Матильда", оскверняющего память Святых Царственных Мучеников, запрети его, Господи, и вразуми всех создателей его", — говорится в ее тексте.

Борьбу с фильмом Алексея Учителя также ведет движение "Сорок сороков". Координатор движения Андрей Кормухин сообщил Русской службе Би-би-си, что организация планирует 1 августа устроить "Всероссийское стояние" за запрет "Матильды".

По его словам, участие в митинге подтвердила и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Сама она эту информацию еще не комментировала.

По словам Кормухина, на днях члены движения подадут заявки на проведение акции. Он рассчитывает, что митинги против "Матильды" пройдут в десятках городов. Другой координатор движения Игорь Ильин заявил, что заявки уже подготовили Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Волгоград, Воронеж и Новосибирск.

В январе 2017 года движение "Царский крест" направило в общественный совет при министерстве культуры 20 тысяч подписей за запрет фильма "Матильда".

Общественный совет предложил устроить предварительный показ фильма перед премьерой для того, чтобы проверить картину на "наличие сцен, оскорбляющих чувства верующих".

Как сообщал телеканал RT, после предварительного просмотра фильма общественный совет может рекомендовать минкульту не выдавать "Матильде" прокатное удостоверение. Совет может выдать такую рекомендацию в случае, если большинство его членов выскажется за такую меру.

Именно движение "Царский крест" в ноябре 2016 года обратило внимание на готовящуюся картину Алексея Учителя об отношениях императора Николая II и известной балерины Матильды Кшесинской. Активисты движения написали запросы генеральному прокурору Юрию Чайке и депутату Госдумы Наталье Поклонской с просьбой проверить готовящийся фильм.

После этого экспертная группа, собранная по запросу Поклонской, заявила, что фильм оскорбляет верующих. "Названный фильм направлен на формирование ложного образа российского императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека", — говорится в заключении экспертной комиссии.

Негативно о фильме, который еще не был показан, высказались также глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов), который ознакомился со сценарием "Матильды", и митрополит Иларион (Алфеев), который одним из первых посмотрел фильм.

В июне протодиакон Андрей Кураев в своем блоге опубликовал письмо, в котором митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел дает благословение на сбор подписей против "Матильды".

После этого глава синодального отдела по связям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что "считает ошибкой" централизованный сбор подписей за запрет этого фильма в епархии.