Правоохранительные органы забрали у Кирилла Серебренникова загранпаспорт

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников заявил, что правоохранительные органы изъяли у него заграничный паспорт. Об этом режиссер сообщил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.



Серебренников, отвечая на вопрос о том, что ему угрожает в связи с последними событиями, отметил, что пока является свидетелем по уголовному делу "Седьмой студии", фигурантов которого обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств. "Но я лишился паспорта. Я больше не могу выехать за границу", — заявил Серебренников.

Режиссер также рассказал, что в сентябре должен ставить в Штутгарте оперу-сказку немецкого композитора XIX века Энгельберта Хумпердинка "Гензель и Гретель", сообщает РБК. "Я надеюсь, что смогу выполнить свой контракт. Я буддист, я медитирую, так я пытаюсь справиться со своими делами", — сказал Серебренников.

Речь в интервью зашла и о нашумевшей истории с отменой поставленного Серебренниковым балета "Нуреев" в Большом театре о жизни известного танцовщика Рудольфа Нуреева. Худрук "Гоголь-центра" признался, что был "шокирован", когда узнал о решении руководства ГАБТ.

"Сначала я замер, как жена Лота, которая превратилась в соляной столб", — сказал режиссер. Он подчеркнул, что директор Большого театра Владимир Урин сам предложил ему поставить балет о Нурееве. Когда же Серебренников переспросил Урина, уверен ли он в этой идее, тот ответил утвердительно.

Большой театр 8 июля, за три дня до премьеры, перенес показ спектакля на май 2018 года. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что пересмотр репертуара был сделан по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского. Как пояснил близкий к руководству Минкульта источник РБК, там сочли постановку пропагандой "нетрадиционных сексуальных ценностей".

Серебренников, комментируя эту тему, заявил немецкому изданию: "Вы не сможете найти биографию Нуреева, в которой открыто не говорилось бы о его гомосексуальности. Мы ничего не раскрывали".

На вопрос, не стоит ли за этой историей министр культуры, режиссер ответил, что "здесь начинаются спекуляции" — "быть может, Мединский, быть может, кто-то еще". По словам Серебренникова, он не хочет пока об этом думать.

Режиссер, слова которого приводит сайт "Иносми.ru", также отметил, что сейчас в России стало "больше сумасшедших, которые от имени государственных инстанций или религии нападают на культуру". Он добавил, что "когда министр культуры Мединский выступает в провинции за открытие памятника Сталину, то это говорит об очень многом".

"Больше я ничего не могу сказать, к сожалению. Если бы речь шла только обо мне, я мог бы говорить более откровенно. Однако сотрудники моего "Гоголь-центра" задержаны, бухгалтер сидит в тюрьме, бывший коммерческий директор находится под домашним арестом. Я не хочу им навредить", — сказал Серебренников.

Режиссер заявил, что теперь премьера балета "Нуреев" в Большом театре может состояться в конце 2017 года. По словам Серебренникова, недавно ему позвонил Владимир Урин и сообщил, что "Нуреева" планируют показать 9 и 10 декабря. Он предположил, что, возможно, "кураторий театра воспользовался своим влиянием". "Там сидят богатые бизнесмены, которые поддерживают театр в финансовом отношении", — пояснил худрук, отметив, что кураторы "не заинтересованы в том, чтобы пострадала репутация Большого театра".

Напомним, в мае сотрудники правоохранительных органов провели обыски в "Гоголь-центре" и дома у Кирилла Серебренникова. Позже стало известно, что режиссер проходит свидетелем по делу о хищении около 200 млн рублей и мошенничестве с госсубсидией, выделенной "Седьмой студии". Фигурантами дела являются экс-гендиректор "Гоголь-центра" и бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-гендиректор организации Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.