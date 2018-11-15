15.11.2018, 14:11

Правительство Великобритании одобрило соглашение по ”Брекзиту”. В нем 585 страниц — но к нему все равно масса вопросов

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rus.delfi.ee
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Theresa May
Theresa MayFoto: PETER NICHOLLS, REUTERS

Правительство одобрило соглашение о ”Брекзите” после пятичасового совещания. Текст документа занимает 585 страниц, передает "Медуза".

Кабинет министров Великобритании одобрил проект соглашения об условиях выхода страны из Европейского союза. Заседание правительства продолжалось пять часов. По его итогам вечером 14 ноября премьер-министр Тереза Мэй выступила с коротким заявлением для прессы на Даунинг-стрит.

Она подчеркнула, что решение правительства было коллективным, а само соглашение — лучшей и единственной из возможных альтернатив, которая ”вернет контроль над нашими деньгами, законами и границами, закроет свободное передвижение и сохранит рабочие места”. ”Впереди нас ждут трудные дни. Этот договор еще будет подвергаться интенсивному изучению… Но я твердо верю, что эта сделка отвечает национальным интересам всего Соединенного Королевства”, — заключила Мэй под неодобрительные выкрики противников ”Брекзита”.

По данным британской прессы, обсуждение договора было тяжелым и раскололо кабинет министров. Против его одобрения выступали 11 министров. Наутро после заседания в отставку подал министр по вопросам ”Брекзита” Доминик Рааб. Журналисты сходятся во мнении, что Мэй поставила себя в положение, когда правительству и парламенту остается либо поддержать ее, либо уволить.

Текст соглашения, занимающий 585 страниц, уже опубликован на сайте Европейской комиссии. В начале недели его предварительно согласовали с представителями ЕС. В четверг Тереза Мэй намерена выступить в парламенте, чтобы обозначить основные положения договора. На этом заседании сторонники ”жесткого Брекзита” могут попытаться выдвинуть вотум недоверия премьер-министру.

Соглашение предлагает относительно мягкий сценарий ”Брекзита”. Утверждать его будут еще долго

Как пишет The Guardian, договор, разработанный правительством Мэй, все еще не решает главную проблему ”Брекзита” — о единственной сухопутной границе Великобритании и ЕС, расположенной между Ирландией и Северной Ирландией.

В проекте документа говорится, что стороны приложат все усилия для заключения торгового соглашения к 1 июля 2020 года, то есть за полгода до истечения переходного периода. Если этого не произойдет, переходный период может быть продлен еще раз на неопределенное время.

Торговое соглашение предполагает создание ”единой таможенной территории” между ЕС и Великобританией, что позволит сохранить ирландскую границу открытой (ни одна из сторон не хочет ужесточения пограничных проверок).

По истечению переходного периода также должна быть создана арбитражная комиссия для урегулирования споров между сторонами. При этом любые вопросы, касающиеся законодательства ЕС, все равно должны решаться Европейским судом, отмечается в документе.

Еще одно спорное положение соглашения по ”Брекзиту” предоставляет Лондону только ”базовый уровень” доступа на финансовые рынки ЕС — такой же, каким пользуются американские и японские компании. Кроме того, до конца переходного периода Великобритания обещает выполнять свои финансовые обязательства по взносам в бюджет Евросоюза. Таким образом, в течение следующих трех лет Лондон заплатит Брюсселю 39 миллиардов фунтов стерлингов (по 13 миллиардов фунтов в год).

Ожидается, что соглашение будет рассмотрено на внеочередном саммите Евросоюза в Брюсселе 25 ноября. Помимо одобрения Европарламента, документ должны утвердить все страны ЕС, а также британский парламент.

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