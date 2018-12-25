25.12.2018, 20:37

Правительство РФ опубликовало новый санкционный список по Украине

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РБК
EST
Правительство РФ опубликовало новый санкционный список по Украине
Foto: Stringer, Sputnik

Кабинет министров опубликовал расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых Москва ввела санкции. В него добавились 245 человек и семь компаний.

В списке, который распространила пресс-служба правительства, появились семь новых компаний, а также 245 человек. Среди них политики, бизнесмены и общественные деятели.

Всего под российские ограничения теперь попадают 567 физических лиц и 75 компаний.

Среди новых фигурантов списка — бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, а ныне внефракционный депутат Виктор Балога, мэр Одессы Геннадий Труханов, основной бенефициар телеканала NewsOne Евгений Мураев.

В списке оказалось большинство членов фракции ”Оппозиционный блок” в Верховной раде. Среди них депутаты Евгений Балицкий, Борис Колесников, Михаил Добкин и Александр Вилкул.

Среди других новых фигурантов — глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.

Список юридических лиц пополнился семью компаниями:

  • объединяющий украинские оборонные предприятия концерн ”Укроборонпром”;
  • отвечающий за импорт-экспорт вооружения ”Укрспецэкспорт”;
  • ООО ”ТЭП ”Вертикаль”;
  • Государственный экспортно-импортный банк Украины;
  • Первая логистическая компания;
  • ПАО ”Центрэнерго”;
  • группа ТАС, которая в прошлом году приобрела украинскую ”дочку” Сбербанка.

О том, что санкционный список расширен, днем 25 декабря сообщил в своем Twitter глава российского правительства Дмитрий Медведев. Он рассказал, что ограничения расширены ”для защиты интересов российского государства, компаний и граждан”.

Нынешняя версия санкционного списка дополняет документ, который был подписан 1 ноября. Тогда под ограничения попали 322 физических и 68 юридических лица, среди которых были глава МВД Арсен Аваков, а также лидер партии ”Батькивщина” Юлия Тимошенко.

Санкции предусматривали заморозку безналичных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод денег из страны.

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