Правительство РФ опубликовало новый санкционный список по Украине

В списке, который распространила пресс-служба правительства, появились семь новых компаний, а также 245 человек. Среди них политики, бизнесмены и общественные деятели.

Всего под российские ограничения теперь попадают 567 физических лиц и 75 компаний.

Среди новых фигурантов списка — бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, а ныне внефракционный депутат Виктор Балога, мэр Одессы Геннадий Труханов, основной бенефициар телеканала NewsOne Евгений Мураев.

В списке оказалось большинство членов фракции ”Оппозиционный блок” в Верховной раде. Среди них депутаты Евгений Балицкий, Борис Колесников, Михаил Добкин и Александр Вилкул.

Среди других новых фигурантов — глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.

Список юридических лиц пополнился семью компаниями: