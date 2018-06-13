Правительство Меркель может развалиться из-за беженцев

Став в апреле этого года министром внутренних дел федерального правительства, Зеехофер пообещал использовать свои новые полномочия для того, чтобы снять остроту проблемы беженцев и принять меры по дальнейшему ограничению их притока в Германию. С этой целью он разработал пакет законопроектов, назвав его своим "генеральным планом".

Один из элементов этого плана — создание в различных регионах страны специальных центров, в которых беженцы ожидали бы рассмотрения своих ходатайств о предоставлении убежища в ФРГ. В случае позитивного ответа их распределяли бы по городам и весям Германии, в случае негативного — прямо из такого центра отправляли бы восвояси. До получения ответа от Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) покинуть такой центр можно было бы только в одном направлении — за пределы Германии.

Каким беженцам собираются перекрыть въезд в Германию?

Во вторник, 12 июня, Зеехофер собирался представить свой "генеральный план" на пресс-конференции в Берлине, а вечером в тот же день — проинформировать о его деталях избранных журналистов на брифинге в МВД.

Презентация не состоялась. Вмешалось ведомство федерального канцлера. Ангела Меркель, имеющая как глава правительства верховную компетенцию в вопросах внутренней и внешней политики, выразила свое несогласие с одним из ключевых пунктов этого плана. Оказывается, ее министр внутренних дел намерен уполномочить подведомственную ему теперь по всей стране пограничную охрану не впускать на территорию Германии беженцев, уже зарегистрированных в качестве таковых властями какой либо другой страны Евросоюза.

Выяснить это теперь проще простого. С каждого беженца от мала до велика при регистрации снимают отпечатки пальцев, а по центральной дактилоскопической картотеке ЕС можно быстро установить, в какой именно стране он впервые ходатайствовал об убежище. Власти этой страны, считает Зеехофер, и должны с ним разбираться.

Министр ссылается при этом на так называемый Дублинский регламент, формально действующий до сих пор на территории Евросоюза. Согласно этому документу беженцы и в самом деле должны просить убежище в той стране, в которой они впервые оказались на территории ЕС. Правительство Германии в условиях разразившегося в 2015 году миграционного кризиса из соображений гуманности решило не настаивать на этом правиле, что допускается европейскими нормами.

Дублинский регламент и права мигрантов

Выходит, Зеехофер просто предлагает вернуться к прежде существовавшим и не отмененным до сих пор нормативам? Не совсем. Дело в том, что беженцы имеют право на индивидуальный подход. Это значит, что беженцу, оставившему свои отпечатки пальцев, допустим, в Греции, но все равно обратившемуся с просьбой об убежище к немецкому пограничнику, нельзя просто отказать в пересечении границы Германии.