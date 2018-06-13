13.06.2018, 20:30

Правительство Меркель может развалиться из-за беженцев

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Deutsche Welle
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Angela Merkel
Angela MerkelFoto: Markus Schreiber, AP

Разногласия между канцлером Германии и главой МВД по вопросам миграционной политики могут привести к развалу правительственной коалиции. DW пишет о сути спора и его возможных последствиях.

В Германии назревает новый правительственный кризис. Правительство, которое уже в четвертый раз возглавляет лидер Христианско-демократического Союза (ХДС) Ангела Меркель, — коалиционное. В него входят представители ХДС и Христианско-социального Союза (ХСС), формирующие единый консервативный блок, а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Линия разлома, однако, проходит не — как это бывало в прошлом — между консерваторами и социал-демократами, а через сам блок ХДС/ХСС. А если быть совсем точным, то между канцлером и большинством самих консерваторов, поддерживающих в миграционной политике позицию министра внутренних дел, председателя ХСС Хорста Зеехофера.

"Генеральный план" министра внутренних дел Германии

Отношения между этими двумя ветеранами немецкой политики уже давно, мягко говоря, непростые. Зеехофер, еще будучи премьер-министром Баварии, резко критиковал чрезмерно либеральную, с его точки зрения, миграционную политику Меркель. Он, в частности, требовал ввести законодательную квоту (180-220 тысяч человеке) на прием беженцев в Германии и сделал это условием участия ХСС в четвертом правительстве Меркель. Поиск подходящей компромиссной формулировки для коалиционного соглашения длился неделями.

Став в апреле этого года министром внутренних дел федерального правительства, Зеехофер пообещал использовать свои новые полномочия для того, чтобы снять остроту проблемы беженцев и принять меры по дальнейшему ограничению их притока в Германию. С этой целью он разработал пакет законопроектов, назвав его своим "генеральным планом".

Один из элементов этого плана — создание в различных регионах страны специальных центров, в которых беженцы ожидали бы рассмотрения своих ходатайств о предоставлении убежища в ФРГ. В случае позитивного ответа их распределяли бы по городам и весям Германии, в случае негативного — прямо из такого центра отправляли бы восвояси. До получения ответа от Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) покинуть такой центр можно было бы только в одном направлении — за пределы Германии.

Каким беженцам собираются перекрыть въезд в Германию?

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Во вторник, 12 июня, Зеехофер собирался представить свой "генеральный план" на пресс-конференции в Берлине, а вечером в тот же день — проинформировать о его деталях избранных журналистов на брифинге в МВД.

Презентация не состоялась. Вмешалось ведомство федерального канцлера. Ангела Меркель, имеющая как глава правительства верховную компетенцию в вопросах внутренней и внешней политики, выразила свое несогласие с одним из ключевых пунктов этого плана. Оказывается, ее министр внутренних дел намерен уполномочить подведомственную ему теперь по всей стране пограничную охрану не впускать на территорию Германии беженцев, уже зарегистрированных в качестве таковых властями какой либо другой страны Евросоюза.

Выяснить это теперь проще простого. С каждого беженца от мала до велика при регистрации снимают отпечатки пальцев, а по центральной дактилоскопической картотеке ЕС можно быстро установить, в какой именно стране он впервые ходатайствовал об убежище. Власти этой страны, считает Зеехофер, и должны с ним разбираться.

Министр ссылается при этом на так называемый Дублинский регламент, формально действующий до сих пор на территории Евросоюза. Согласно этому документу беженцы и в самом деле должны просить убежище в той стране, в которой они впервые оказались на территории ЕС. Правительство Германии в условиях разразившегося в 2015 году миграционного кризиса из соображений гуманности решило не настаивать на этом правиле, что допускается европейскими нормами.

Дублинский регламент и права мигрантов

Выходит, Зеехофер просто предлагает вернуться к прежде существовавшим и не отмененным до сих пор нормативам? Не совсем. Дело в том, что беженцы имеют право на индивидуальный подход. Это значит, что беженцу, оставившему свои отпечатки пальцев, допустим, в Греции, но все равно обратившемуся с просьбой об убежище к немецкому пограничнику, нельзя просто отказать в пересечении границы Германии.

Его полагается зарегистрировать, разместить в общежитии, накормить, завести дело. Но даже если, в конце концов, выяснится, что заниматься им должны все-таки греческие власти, его не обязательно отправят обратно. В соответствие с тем самым Дублинским регламентом, напоминает правозащитная организация Pro Asyl, приоритет имеет, например, воссоединение семей. Если беженец несовершеннолетний, им тоже должны заниматься власти страны, в которой он фактически находится. Не допускается разлучать детей и родителей, мужей и жен, членов однополых брачных союзов.

Кроме того, предлагаемая главой МВД процедура неизбежно привела бы к эффекту домино. Германия стала бы возвращать беженцев в Австрию, Австрия — в Италию. С точки зрения же канцлера, это несправедливо, нельзя оставлять один на один с проблемой мигрантов Италию, Грецию и Испанию — страны на границах ЕС, к берегам которых и идет основная волна беженцев. Меркель видит решение проблемы в согласованном подходе европейцев и укреплении внешних границ Евросоюза, о чем речь пойдет на саммите ЕС в конце июня.

Позиции Меркель и в ХДС ослабли

Но в ХСС, а теперь и в ХДС, не особенно верят в способность лидеров Европейского Союза выработать общий подход к решению проблемы беженцев. Во вторник вечером в бундестаге состоялось заседание объединенной парламентской фракции ХДС/ХСС, на котором присутствовали и канцлер, и министр внутренних дел. Заседание проходило за закрытыми дверями, но как потом рассказали его участники, из дюжины выступавших, среди которых были только три представителя ХСС, ни один не поддержал позицию Ангелы Меркель.

Общее мнение выразил председатель парламентской группы ХСС Александер Добриндт, не ожидающий, что на саммите ЕС будет достигнуто принципиальное согласие. По его мнению, другие европейские страны именно от Германии ждут решительных шагов, типа тех, что прописаны в "генеральном плане" Зеехофера.

Ведь львиная доля беженцев стремятся не куда-нибудь в ЕС, а именно в Германию. Натиск на внешние границы ЕС сам собой уменьшится, уверен Добриндт, "если дать четкий сигнал, показывающий, что у беженцев нет реального шанса попасть в Германию только потому, что им удалось вступить на территорию Евросоюза".

Рим — Вена — Берлин: "ось согласных"?

Примечательно, что и новое правительство Италии не разделяет точку зрения канцлера. Министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что "полностью согласен" с Зеехофером по вопросу миграционной политики. В Риме также надеются, что беженцы, узнав о невозможности добраться до Германии, перестанут штурмовать итальянское побережье.

Непосредственно затронутой в случае реализации "генерального плана" Зеехофера оказалась бы соседняя Австрия. Ее канцлер, так уж получилось, как раз оказался в Берлине в то время, когда разгорелся спор между главой правительства ФРГ и министров внутренних дел. Вежливый Себастьян Курц после беседы с Ангелой Меркель во вторник заявил, что не хочет вмешиваться во внутригерманскую политику, но, многозначительно добавил он, "многое из того, что в Германии обсуждается, мы уже делаем".

На следующий день, в среду, 13 июня, Курц провел переговоры и с Зеехофером, который ради этой беседы проигнорировал встречу у канцлера по вопросам интеграции мигрантов, присутствовать на которой должен был бы по должности. Немецкий министр поддержал идею австрийского канцлера о необходимости создании в лице Германии, Австрии и Италии "оси согласных" с принятием радикальных мер по пресечению миграции в Европу.

Риск развала правительства Германии

На упомянутом заседании парламентской фракции ХДС/ХСС Хорст Зеехофер дал понять депутатам, что он как федеральный министр внутренних дел имеет полномочия самостоятельно дать немецким пограничникам указание не впускать в Германию мигрантов, уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС.

Если он действительно это сделает, то у канцлера не останется другого выхода, кроме как отправить строптивого министра в отставку. Вслед за ним — в знак солидарности — правительство Меркель наверняка покинут и другие министры, представляющие ХСС. Это стало бы концом сформированного всего три месяца назад немецкого правительства и началом подготовки к внеочередным парламентским выборам.

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