Правительство Каталонии планирует объявить в предстоящий четверг независимость

Таким образом правительство автономии хочет опередить Мадрид,

собирающийся использовать чрезвычайные положения конституции и ввести

временное прямое правление в регионе. По мнению эксперта, обе стороны

уже прошли ”точку невозврата”.

В четверг в Каталонии состоится заседание парламента, на котором может быть провозглашена независимость региона. По данным издания El Pais, такое решение принято на заседании президиума парламента, прошедшего утром 23 октября.

По итогам референдума 1 октября власти Каталонии подписали декларацию о независимости, однако ее активация была приостановлена главой правительства Карлесом Пучдемоном с целью попытаться найти компромисс с центральным правительством.

Согласно последним данным, обнародованным каталонскими властями, за выход из состава Испании высказалось 90% проголосовавших жителей Каталонии. При этом в референдуме не приняли участие почти три миллиона человек, обладающих правом голоса.

Испанское правительство в очередной раз напомнило, что референдум не имеет юридической силы, а глава Каталонии потеряет власть сразу после того, как Мадрид активирует процедуру, предусмотренную 155 статьей конституции и временно лишит эту область страны автономии.

Вице-премьер страны Сорайя Саэнс де Сантамария, выступающая по ходу кризиса в качестве своеобразного глашатая главы правительства Мариано Рахоя, заявила, что после того, как Каталония лишится статуса автономии, Пучдемон потеряет свою власть. В Каталонию в этом случае будет назначен представитель центрального правительства страны. Спустя некоторое время после этого в Каталонии должны будут пройти досрочные региональные парламентские выборы и автономия будет восстановлена.

Это положение предусмотрено в основном законе Испании на случай, если действия автономии ”наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании”.

В статье конституции также говорится о том, что в таком случае правительство ”может давать соответствующие распоряжения любым властям автономных Сообществ”. При этом решение принимается не только премьером, но и верхней палатой парламента. Испанский сенат должен рассмотреть этот вопрос в пятницу 27 октября. По информации El Pais, Пучдемон может выступить перед Кортесами накануне голосования в попытке убедить их проголосовать против решения Мариано Рахоя.

Мировые СМИ склоняются к мнению, что ситуация уже вошла в опасное русло, но вину за произошедшее несут обе стороны. Как отмечает The New York Times со ссылкой на экспертов, ”Рахой также разделяет вину за то, что позволил конфликту выйти из-под контроля.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, большую вину за ситуацию несет правительство Испании: ”все могло бы быть по-другому, если бы у власти в Мадриде была вменяемая коалиция. Социалисты не должны были голосовать за Рахоя”.

Речь о том, что оппозиционные Народной Партии Рахоя социалисты согласились поддержать сформированное им правительство в 2016 году, хотя долгое время были настроены резко против его курса.

Противоречия между социалистами и правыми консерваторами Рахоя возникли во многом на почве отношения к сепаратизму. В 2015 году между правящей Народной партией и социалистами --главной оппозиционной силой страны — было достигнуто соглашение по этому вопросу. В нем, среди прочего говорилось, что обе политические силы будут выступать за пожизненные сроки для лиц, замешанных в поддержке воинственного сепаратизма.

Однако, уже после подписания пакта, социалисты заявили, что недовольны им и будут оспаривать его в суде. Их опасения были связаны с непростыми отношениями внутри самой Испании.

В стране существуют различные группы сепаратистов, в том числе выступающие за полный выход из состава страны — в первую очередь речь о басках. Социалисты высказали опасения, что закон будет использован официальным Мадридом для давления на умеренные партии басков, которые хотя и выступают за автономию и независимость, но против террора.

Говоря о ситуации в Каталонии, Брутер считает, что ”ситуация прошла точку невозврата” и испанский премьер будет действовать достаточно жестко, чтобы добиться повиновения Каталонии.

Закончится ли это столкновениями с полицией пока не известно. Каталонцы всегда отличались боевитостью. ”Мелкая буржуазия, крестьянство, интеллигенция ненавидели испанскую военщину, которая попирала национальную гордость каталонцев”, — так описывал нравы местных жителей советский журналист Илья Эренбург в своей книге ”Люди, годы, жизнь”.

Эренбург писал о Каталонии времен гражданской войны в Испании. И хотя времена Франко давно позади, многие каталонцы снова готовы к противостоянию с властью Мадрида. Глава департамента по вопросам внешних и институциональных отношений Каталонии Рауль Ромева заявил ВВС, что граждане начнут акцию гражданского неповиновения, если Мадрид прибегнет к силовому давлению: ”я не сомневаюсь, что все государственные служащие в Каталонии будут продолжать следовать инструкциям, представленным избранными и законными учреждениями”.

Как пояснил Брутер, больше всего Мадрид боится того, что за Каталонией может последовать Страна Басков, где сепаратистские настроения еще сильней.

Эксперт сравнивает ситуацию с СССР времен президента Михаила Горбачева, когда в стране при слабости центральной власти росли сепаратистские настроения. ”Тут такая же ситуация: лучше ужасный конец чем ужас без конца”, — проводит параллели собеседник ”Газеты.Ru”.

Отделение Каталонии в конечном счете может означать распад Испании как единого государства, считает Брутер. Против этого выступают в ЕС. И там демонстративно дают понять, что происходящее — внутреннее дело Испании.

В России официально придерживаются аналогичной позиции. Однако президент Владимир Путин успел попенять западным участникам клуба ”Валдай”, сессия которого проходила на минувшей неделе в Сочи, что для них теперь есть ”правильные” и ”неправильные” сепаратисты. Российский лидер также напомнил, что западные державы приветствовали распад Югославии.

Известно, что на более низком, нежели государственный, уровне Москва в тактических целях заигрывает с некоторыми представителями европейских сепаратистов. Но сам Путин неоднократно заявлял, что выступает за территориальную целостность государств. По мнению Брутера, симпатии Путина в случае с Каталонией однозначно на стороне испанского премьера Рахоя, как представителя центрального правительства.

Стоит отметить, что в июне прошлого года президент Путин принимал в Кремле бывшего премьера Испании Хосе Марию Аснара, принадлежащего к той же партии, что и Рахой. В Кремле тогда заявили, что у Путина с Аснаром ”давние товарищеские отношения”. О содержании беседы с испанским политиком не сообщалось, но Брутер уверен, что экс-премьер выступал в роли неофициального посла Рахоя и должен был донести до российского лидера позицию Испании в вопросе санкций. Эксперт отмечает, что испанское правительство не слишком усердствует в вопросе продления санкций в отношении России. И это ценят в Москве.