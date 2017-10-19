Правительство Испании приостановит автономию Каталонии

Испанские власти в субботу начнут процедуру приостановки самоуправления Каталонии и введения прямого правления из Мадрида, после того как лидер региона пригрозил провести через местный парламент вопрос о независимости.

Пресс-служба премьер-министра Мариано Рахоя сообщила в четверг утром, что кабинет министров на экстренном заседании запустит в действие статью 155 конституции, которая позволит ввести в Каталонии прямое правление.

Это стало ответом на появившееся за несколько минут до этого сообщение о том, что лидер Каталонии Карлес Пучдемон в письме Мариано Рахою пригрозил, что региональный парламент может официально проголосовать по вопросу о независимости, если власти в Мадриде не сядут за стол переговоров с властями Каталонии и будут продолжать "репрессии".

"Если центральные власти будут упорствовать в предотвращении диалога и продолжать репрессии, парламент Каталонии может начать голосование, если сочтет своевременным,по официальному объявлению независимости, которое не состоялось 10 октября", — написал Пучдемон в письме Рахою.

В четверг в 10 часов утра по местному времени истек срок ультиматума, выдвинутого испанскими властями лидеру Каталонии Карлесу Пучдемон — отказаться от объявления независимости этого региона.

За несколько минут до истечения срока Пучдемон распространил сообщение о письме испанскому премьер-министру, однако обозреватели считают, что он вновь уклонился от конкретного ответа.

Пучдемон, как полагают, объявит о независимости региона, если центральные власти не сядут с ним за стол переговоров. Есть опасения, что эта ситуация может привести к гражданскому неповиновению в Каталонии.

В противном случае, как заявлял ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой, он введет в провинции прямое управление из Мадрида в соответствии со статьей 155 конституции страны.

По итогам проведенного 1 октября референдума о независимости Каталонии Пучдемон подписал декларацию о независимости, однако затем отложил ее принятие, предложив провести переговоры с властями в Мадриде.

Референдум был объявлен незаконным испанскими властями и не был признан мировым сообществом.

Статья 155 принятой в 1978 году конституции Испании, закрепившая демократическое правление в стране после падения режима Франко, позволяет Мадриду вводить прямое правление в условиях кризиса. За все время существования демократической Испании эта статья ни разу не применялась.

В последние дни в Барселоне прошли массовые протесты по поводу арестов двух лидеров движения за независимость — Жорди Санчеса и Жорди Кушарта, которых обвиняют в подрывной деятельности.

Какова позиция Мадрида?

Премьер-министр Испании выставил перед Пучдемоном ультиматум с тем, чтобы лидер Каталонии дал определенный ответ по поводу независимости региона, и призвал его "действовать разумно".

"Не так уж сложно ответить на вопрос: так объявила Каталония независимость или нет? Потому что, если да, то правительство обязано действовать в одном ключе, а если нет, то тогда мы можем разговаривать", — сказал Рахой в парламенте в среду.

Это второй и последний ультиматум; срок первого истек в минувший понедельник, когда власти в Мадриде заявили, что Пучдемон так и не прояснил, объявил он независимость Каталонии или нет.

Что случится, если Пучдемон не пойдет на попятную?

Если Рахой решил, что он должен вмешаться, то тогда он должен будет созвать экстренное заседание кабинета для обсуждения введения особых мер.

В четверг днем он должен будет присутствовать на саммите ЕС в Брюсселе, поэтому, вполне вероятно, что заседание кабинета может произойти либо до его отъезда, либо будет отложено до пятницы.

Затем испанские власти, как полагают, должны будут составить список особых мер в рамках конституционной статьи 155, которая позволяет запустить передачу власти от Барселоны Мадриду.

В статье говорится: "Если область, где действует самоуправление, не выполняет своих обязательств, введенных конституцией или другим законоуложением, или же действует таким образом, который серьезно пагубно сказывается на интересах всей Испании, власти…могут…предпринять все необходимые меры, чтобы принудить этот регион выполнять свои обязанности, а также защитить вышеуказанные интересы всей страны".

Как полагают, эти меры могут варьироваться от взятия под контроль региональной полиции и финансовых институтов до объявления досрочных выборов.

Затем испанский сенат, в котором большинство имеет консервативная Народная партия Мариано Рахоя и ее союзники, должен будет одобрить эти меры, однако временные рамки этого процесса не оговорены.

Эксперты указывают на то что, статья 155 не дает правительству полномочий полностью отстранить местное руководство автономного региона, как и возможности более широкой интерпретации тех мер, которые могут в подобном случае применяться.

Как передает из Барселоны корреспондент Би-би-си Том Барридж, для Мадрида важно в данном случае убедиться, что Каталония исполняет законы, защитить испанскую конституцию и наказать децентрализованное управление, которое, в глазах центральной власти, повело себя нелигитимно и непокорно. Но вместе с тем Мадрид хочет снизить риск проведения масштабных демонстраций, поэтому политики и юристы провели немало времени в раздумьях относительно того, какие лучше меры предпринять в подобной ситуации и как именно их применить.

Каковы варианты у лидера Каталонии?

По сообщениям испанской и каталонской прессы, Пучдемон объявит независимость региона, если Мадрид откажется с ним проводить переговоры и приостановит самоуправление этого богатого региона, расположенного на северо-востоке страны.

На Пучдемона оказывают давление поддерживающие движение отделения влиятельные круги с тем, чтобы он снял неопределенность со статуса независимости Каталонии.

В среду фанаты футбольного клуба "Барселона" призвали власти к политическим переговорам, развернув во время матча с греческим клубом "Олимпиакос" огромный транспарант "Диалог, уважение, спорт".

Однако у Пучдемона, возможно, есть еще один вариант действий. Как указывают правительственные источники, если Пучдемон сам объявит о проведении региональных выборов, то Мадрид не будет прибегать к статье 155.

Это, в отличие от референдума, позволит каталонцам решить свое будущее самим, но так, что это не бросит вызов правлению в Мадриде.

Однако министр по внешним сношениям в местном правительстве Каталонии Рауль Ромева сказал в среду, что "сейчас выборы не обсуждаются".