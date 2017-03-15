Правительство Германии пригрозило турецким политикам запретом на въезд в страну

Власти Германии оставляют за собой право ввести запрет на въезд в страну турецких политиков в свете скандальных высказываний властей республики, передает ТАСС.

С таким заявлением выступил глава ведомства федерального канцлера ФРГ, министр по особым поручениям Петер Альтмайер в интервью газетам медиакомпании Funke, выдержки из которого в среду приводит агентство DPA.

Альтмайер подчеркнул, что у Берлина есть правовые инструменты, чтобы отказать во въезде в страну членам правительств иностранных государств. "То, что кабинет министров до сих пор не исчерпал свои международно-правовые возможности, не является бесплатным билетом на будущее", — сказал он. "Запрет на въезд был бы последним средством. Мы оставляем за собой право воспользоваться им", — подчеркнул глава ведомства канцлера.

Очередной виток напряженности в отношениях Берлина и Анкары возник на позапрошлой неделе, когда в ФРГ были отменены два мероприятия с участием турецких министров. В Анкаре несколько раз сравнивали запрет на выступления политиков с действиями нацистов.