Правительство Финляндии хочет аннулировать гражданство лицам, виновным в терроризме

Правительство Финляндии пересмотрит законодательство, касающееся терроризма, и внесет в него изменения, говорит министр по вопросам Европы, культуры и спорта Сампо Терхо (Синие). По словам Терхо, правительство планирует изменить Закон о гражданстве, так чтобы стало возможно аннулировать гражданство лицам, виновным в терроризме.

Председатель парламентской фракции Синих Симон Эло перечислил ряд других планируемых изменений законов об иностранцах и гражданстве, передает Yle.

- Будем пересматривать Закон об иностранцах и Закон о гражданстве так, чтобы в будущем стало возможно аннулировать вид на жительство, наложить запрет на въезд в страну, аннулировать гражданство и статус беженца, — говорит Эло.

По его словам, власти будут составлять оценку угрозы, исходящей от получившего отказ просителя убежище. При необходимости он будет взят под арест.

По словам Терхо, правительство гарантирует, что при возникновении опасной ситуации, у полиции будут все возможные полномочия для применения силы.

По словам Терхо, правительство также планирует законом запретить прятать людей, находящихся в стране без разрешения.

Кроме того, правительство выделит дополнительные средства на обеспечение внутренней безопасности. По словам министра финансов Петтери Орпо (Коалиционная партия), на меры по усилению безопасности будет выделено дополнительные 17 млн евро. 5 млн евро будут направлены министерству юстиции, а 12 млн — Полиции и Полиции безопасности.