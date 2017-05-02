Правительство Чехии уйдет в отставку

Сегодня стало известно, что правительство Чехии собирается подать в отставку. Причиной стал скандал вокруг вице-премьера, который подозревается в уклонении от налогов.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка отважился на радикальный шаг: уйти в отставку и тем самым отправить в отставку все правительство, пишет prague-express.cz.

Причиной тому скандал, связанный с вице-премьером и министром финансов Андреем Бабишом. Он выпустил десятилетние векселя компании Agrofert, которой и владеет. Процентная ставка по векселям составляет 6 %. Затем он купил векселя стоимостью 1,48 млрд крон за 1,55 млрд крон и со временем получил более 50 млн крон прибыли, не облагаемой налогом.

Правительство дало Бабишу 4 месяца на то, чтобы объяснить свои действия и доказать их законность. А социал-демократы даже составили доклад на 70-ти страницах, по их мнению доказывающий, что Бабиш не прав.

”Эмиссия векселей была необходима, чтобы привлечь долговременное финансирование инвестиций”, — написал в свою очередь Бабиш в письме на имя председателя парламента Яна Гамачека.

Бабиш утверждает, что критики путают вексель с кратковременным кредитом, и что все абсолютно законно.

Тем не менее, Богуслава Соботку ему убедить не удалось. Андрей Бабиш отреагировал на решение премьера следующим образом: ”Я этого не ожидал. Премьер-министр ставит под угрозу работу всего правительства, отдельных министров, разрушает репутацию правительства в целом. И все из-за нападок на меня. Это шаг отчаявшегося человека. Ясно, что он не способен на реальные решения”.

Удивлены решением Соботки и многие другие министры.