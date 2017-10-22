"Правильные" учебники: как в школах Восточной Европы воспитывают "патриотов"

В Венгрии, Польше и других странах в обучении школьников возвращаются к методам времен социализма — единой интерпретации исторических событий и чествованию национальных героев, пишет DW.

Героизация исторических фигур, патриотические фильмы и уроки начальной военной подготовки — все то, с чем так хорошо знакомы жители стран бывшего соцлагеря, ходившие в школу до 1989 года, снова становится обыденным явлением в ряде стран Восточной Европы. К примеру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил министерствам обороны и трудовых ресурсов до конца 2017 года разработать программу военно-патриотического воспитания, которая должна лечь в основу национальной учебной программы.

"Наши школы находятся под полным контролем правительства как в политическом, так и административном плане. Уже сейчас они скорее напоминают солдатские казармы", — рассказывает венгерский эксперт в области образования Петер Радо. С 2011 года национал-консервативное правительство страны проводит кардинальную реформу школьной программы: к примеру, теперь учителям по каждому предмету разрешено использовать лишь два учебника. "Это внушает опасения", — отмечает Радо.

Примеру Орбана решил последовать и министр образования соседней Румынии: он выступил с инициативой, согласно которой школьники впредь должны будут изучать конкретный предмет только по одному учебнику. Критикам реформы это напоминает период до 1989 года, когда страной руководил диктатор Николае Чаушеску. Если программа четко ориентирована на навязывание школьникам определенного мировоззрения как единственно верного, то это может привести к серьезным проблемам, отмечает Кристиане Брандау, эксперт расположенного в Брауншвейге Института имени Георга Эккерта, занимающегося мониторингом и исследованием школьных учебников по всему миру.

Хорошие мигранты, плохие мигранты

В 2016 году в Венгрии разгорелись споры о новом учебнике по истории страны: в него включили речь премьер-министра Виктора Орбана о европейском миграционном кризисе, несколько текстов о самом Орбане и фотографии. В книге, предназначенной для восьмиклассников, охвачен период истории с 1945 года по настоящее время. Нынешний глава правительства назван в нем "основополагающей фигурой современной Венгрии".

Не меньше споров вызвал еще один раздел учебника, где школьникам предлагают ответить на вопрос: почему западные страны, имевшие колонии, имеют иное (нежели у Венгрии. — Ред.) отношение к иммигрантам? Как один из вариантов ответа приведена речь Орбана в Европарламенте в 2015 году, где он говорил: "Как бывшим колонизаторам, им всегда было присуще империалистическое мышление, для которого наплыв массы людей из бывших колоний вполне естествен. Они к этому готовы, они с этим живут, это часть их культуры. Венгрия никогда не была такой страной и никогда не станет такой страной. Мы придерживаемся мнения, что ценности Венгрии — это гомогенность культуры, образа мышления и цивилизационные привычки. Мы считаем их важными и не хотим ими жертвовать".

Аналогичные пассажи можно найти и в польском учебнике по обществознанию для 7 класса: в нем говорится, что беженцы могут как положительно, так и отрицательно повлиять на ситуацию в обществе в зависимости от страны их происхождения. Учитель истории из Варшавы Яцек Станишевский по просьбе DW зачитывает цитату из книги: "Мигранты из Украины могут помочь залатать дыры на польском рынке труда, в то время как присутствие представителей других культур и религий может способствовать росту напряжения в обществе". "Я не знаю, что мне с этим делать — плакать или смеяться", — говорит педагог, который также является членом пан-европейского объединения учителей истории Euroclio.

"Мои ученики заслуживают большего"

Еще одна тенденция, набирающая силу в странах Восточной Европы — это героизация исторических фигур. Одним из ярких примеров такой политики является Россия, где патриотическое воспитание давно стало неотъемлемой частью общеобразовательной программы. В 2016 году Роскомнадзор внес методическое пособие историка Андрея Суслова о сталинских репрессиях в список материалов, "наносящих вред здоровью детей". Аккредитованные Роскомнадзором эксперты пришли к выводу, что "воспитательная направленность пособия препятствует усвоению нравственных норм […] и способствует формированию личности с негативной — антиобщественной и антигосударственной — идентичностью". Суслов оспорил решение ведомства в суде: окончательный вердикт по делу пока не вынесен.

Все большее внимание преподаванию истории уделяется сегодня и в Польше. "В основе новой польской школьной программы лежит принцип "мы против всех остальных", — поясняет учитель Яцек Станишевский. — Правительство поддерживает нарратив, который определяет нашу национальную идентичность в противовес другим народам — в особенности, немцам и русским".

Немало вопросов вызывает и упор на национальную историю: с начала нынешнего учебного года школьники изучают этот предмет не с античных времен, а лишь с X века, когда князь Мешко I основал древнепольское государство и обратил его в христианство. "Затем дети целый год изучают длинный список польских национальных героев", — рассказывает Яцек Станишевский.

В то же время, несмотря на реформы, учитель не намерен менять содержание своего предмета. "Мои ученики заслуживают ознакомления с более чем одной перспективой", — поясняет он. В отличие от Венгрии, польские учителя не обязаны использовать конкретный учебник и могут выбрать пособие по собственному усмотрению. Станишевский уверен: "Попытки правительства навязать людям свою идеологию наивны. Ведь коммунистам за полвека это так и не удалось".