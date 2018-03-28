Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" отключили из-за ложных срабатываний, охранник вину не признает

Пожарная система в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, была переведена с автоматического на ручное управление из-за частных ложных срабатываний. Об этом сообщила в среду в суде представитель СК РФ, передает ТАСС.

"Работник ООО "Системный интегратор" из-за неоднократного срабатывания без повода пожарной сигнализации отрегулировал пожарную сигнализацию, чтобы она не срабатывала автоматически, — ее можно было запустить только принудительно и только из пункта охраны, куда поступала информация о срабатывании сигнализации", — сказала она.

По словам технического директора компании-собственника ТЦ — Кемеровского кондитерского комбината Георгия Соболева, он о таком изменении в системе не знал. "Я не знал об этой неполадке", — сказал Соболев.

Как пишет "Интерфакс", охранник кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не включил пожарную сигнализацию во время пожара, отрицает свою вину.

"Виновным себя я, конечно, не считаю. Это трагедия, я себе места не нахожу. Сигнализация ранее была неисправна, я 19 марта писал рапорт об этом руководству ТРЦ, технический директор был в курсе", — сказал Антюшин журналистам перед заседанием суда об избрании ему меры пресечения.

Он добавил, что во время пожара звонил в службу 112 и своему руководителю.

Ранее сообщалось, что по факту пожара задержаны и допрошены пятеро подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ).

Во вторник суд продлил до 72 часов срок задержания технического директора ТРЦ "Зимняя вишня" Георгия Соболева, управляющей Надежды Судденок, Александра Никитина и Игоря Полозиненко — сотрудника и руководителя компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.