Пожар в "Зимней вишне": что известно о трагедии в Кемерово

DW собрала факты о трагедии в центре Кемерово. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

25 марта произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. DW собрала известные факты о трагедии по данным на 31 марта.

Что произошло в ТРЦ "Зимняя вишня"

Пожарные приехали к ТРЦ в воскресенье, 25 марта, после сообщения о задымлении на верхнем, четвертом этаже здания. По данным регионального управления МЧС, очаг возгорания находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра детской площадки. Площадь пожара составила 1,5 тысячи кв. м. В результате обрушились с четвертого на третий этаж два кинозала, рухнула и почти вся крыша торгового центра. Между третьим и четвертым этажом просели несущие конструкции.

По свидетельствам очевидцев, сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации во время пожара слышен не был, оказались закрытыми и многие аварийные выходы. Централизованная эвакуация проведена не была, ряд посетителей оказался отрезан огнем. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон или поднимались на крышу здания. Позднее Следственный комитет РФ сообщил, что один из сотрудников частного охранного предприятия ТЦ "Зимняя вишня" при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Ночью пожар удалось локализовать. Утром 26 марта спасатели сообщили, что основной пожар потушен. Однако несколько раз тление переходило в активную фазу.

Жертвы и пострадавшие

По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, 12 из них были госпитализированы. 29 марта Следственный комитет России сообщил, что трое человек из 67 числившихся изначально пропавших без вести оказались живы.



Большое количество погибших детей объясняется тем, что в дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре была объявлена акция "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.

Кроме того, во время пожара погибли животные, находившиеся в расположенном на третьем этаже ТРЦ контактном зоопарке. По данным его директора Евгения Видемана, на момент пожара в зверинце находились около 200 животных 25 видов. Вероятнее всего, все они погибли, задохнувшись в дыму, заявил он.

В соцсетях появилась информация о том, что власти якобы преднамеренно скрывают истинное число жертв. При этом блогеры, со ссылкой на источники среди рядовых сотрудников оперативных служб, клиники и морга, указывают число жертв от 150 до 300. В МЧС подтвердили информацию о том, что с родителей погибших детей перед опознанием требуют подписку о неразглашении. 27 марта в Кемерово на стихийный митинг у здания администрации области собрались несколько тысяч человек, которые потребовали достоверной информации о жертвах и отставки властей.

Ущерб от пожара. Компенсации родственникам погибших

По оценке Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара составил 4 миллиарда рублей. При этом 3 миллиарда рублей составил ущерб комплекса "Зимняя вишня" и до 1 миллиарда рублей потеряли арендаторы, сообщил глава организации Игорь Юргенс. При этом застрахованным было лишь имущество некоторых арендаторов. "По нашим оценкам, по результатам пожара будут проведены выплаты по заключенным договорам на общую сумму порядка 100 миллионов рублей", — заявил он 27 марта. Собственник самого торгового центра намеревался оформить страховку, но дальше заявки дело не пошло.

Сумма компенсаций родственникам составила 5 млн рублей за одного погибшего, в том числе по одному миллиону от Кемеровской области и из федерального бюджета и 3 млн от одного из собственников "Зимней вишни".

Причины возгорания

Глава СКР Александр Бастрыкин назвал две версии произошедшего — "возгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло", и "применение открытого огня". По данным СМИ, при монтаже здания могли быть допущены нарушения, которые привели к тому, что электросеть не имела высокой защиты от перепадов напряжения.

Ранее сообщалось, что, по неподтвержденным данным, кто-то из детей в игровой комнате мог пронести с собой зажигалку и поджечь поролоновые шарики. Выяснилось также, что во время пожара двери кинозалов, в которых находились в основном дети, оставались закрыты на ключ, а система оповещения была отключена одним из охранников.

Спасательная операция

В спасательной операции, по официальным данным, участвовало более 600 человек. Спасателям Кемерова помогали коллеги из других регионов. По словам министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова, спасатели работали с риском для жизни, поскольку конструкции сгоревшего здания неустойчивы. Помощь и поддержку близким погибших и пострадавших оказывали более 60 психологов МЧС и других служб. В то же время очевидцы и потерпевшие сообщают о том, что пожарные приехали слишком поздно и действовали нерешительно.

Уголовное дело

По факту происшествия заведено уголовное дело по статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ходе следствия задержаны шесть человек, в том числе охранник, отключивший систему оповещения, владелица торгового центра Надежда Судденок, генеральный директор компании-собственника здания Юлия Богданова, а также руководитель инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова. Кроме того, родственники погибших обратились в кемеровскую прокуратуру с жалобой на бездействие спасателей и сотрудников правоохранительных органов 27 марта всем задержанным были предъявлены обвинения. 31 марта Богданова и Комкова арестованы до 25 мая.

Между тем, по данным Фонда борьбы с коррупцией, Судденок является владелицей лишь ООО "Зимняя вишня", а само здание и территория торгово-развлекательного центра якобы принадлежит миллиардеру, владельцу "Кемеровского кондитерского комбината" Денису Штенгелову.

Реакция властей на трагедию в Кемерово

Президент РФ Владимир Путин не выступил с обращением по поводу трагедии в Кемерово ни непосредственно после случившегося, ни на следующий день. Вечером 25 марта о соболезнованиях главы государства сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 26 марта российский президент обсуждал сирийскую проблему с эмиром Катара. В Кемерово он прилетел утром 27 марта, возложил у сгоревшего ТЦ цветы и выразил соболезнования близким погибших. Причиной пожара он назвал "преступную халатность" и "разгильдяйство".

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев так и не появился на месте трагедии. В соцсетях широко высказывалось возмущение по поводу его заявления, в котором он похвалил Путина, который при своей "невероятной загруженности" нашел время позвонить, а он сам не приехал к ТЦ, чтобы его кортеж не мешал работе спасателей. Во время митинга 27 марта Тулеев участвовал в заседании, на котором присутствовал Путин. Губернатор попросил лично у него прощения и назвал митингующих "оппозиционерами".

26 марта власти Кемеровской области объявили трехдневный траур. Общероссийский траур сначала объявлен не был, что широко критиковалось в соцсетях. Власти ряда регионов, в частности Приморского края, Ингушетии, Бурятии и Рязанской области, а также мэры Екатеринбурга и Якутска Евгений Ройзман и Айсен Николаев в знак солидарности с Кемерово сообщили об объявлении траура. Лишь вслед за ними 27 марта, президент РФ объявил 28 марта днем общероссийского траура.

Лишь через три дня после пожара, 28 марта, выступил с обращением губернатор Кемеровской области. В своем заявлении Тулеев обвинил "определенные силы" в целенаправленных попытках "стравить людей" и "нажиться на чужом горе". "Вот просто травля идет со всех сторон. К сожалению, они даже по семьям погибших пошли, даже с ними начинают вот работать", — заявил он, не уточнив, кого именно он имеет в виду. При этом Тулеев назвал своей задачей "достойно похоронить людей". "Если собственник до сих пор сидит в Австралии, я не дотянусь до этой Австралии", — уточнил он.

В тот же день, 28 марта, Тулеев уволил своего заместителя Алексея Зеленина. Кроме того, уволена глава департамента внутренней политики региона Нина Лопатина.

В воскресенье, 1 апреля, в видеообращении, опубликованном на сайте администрации области, Аман Тулеев попросил отставки у президента России.

Торговый центр

Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" был открыт частично в 2009 году, а в полном объеме — в конце 2013 года. Он расположен в центре города на проспекте Ленина. Площадь четырехэтажного здания составляет 18,9 тысяч кв. м., на его территории расположены магазины, отделение Сбербанка, кафе, детский центр, кинотеатр на три зала, бассейн, фитнес-центр и другие заведения. Здание принадлежит ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" ("ККК"), входящий через ООО "КДВ Групп" в структуру АО "Кондитерус ком". По данным СМИ, основателем и владельцем "Кондитерус ком" является Денис Штенгелов.