Пожар в шведском центре для мигрантов: около 20 пострадавших

До 20 человек пострадали от пожара в центре для содержания мигрантов в Швеции в городе Венерсборг, примерно в 80 км к северу от Гётеборга. Двое жителей центра получили серьезные травмы, после того как выпрыгнули из окон горящего здания.

Причина возгорания пока остается неясной, полиция ведет расследование.

Пожар произошел на фоне недавних высказываний президента Дональда Трампа, который заявил, что в наплыв мигрантов привел к резкому повышению преступности в Швеции.

Пожар вспыхнул на третьем этаже в одном из зданий центра Рештад после четырех часов утра по местному времени.

Большинство пострадавших получили мелкие травмы или отравились продуктами горения, два человека доставлены в местную больницу.

Пожар был быстро потушен, и в настоящее время здание оцеплено на время проведения расследования.

По данным на май 2016 года, в общей сложности в центре проживало около 1600 человек.

В загоревшемся здании проживало около 160 человек. Их временно перевели в помещение гимнастического зала.

18 февраля президент Трамп в речи по проблемам иммиграции привел Швецию в качестве примера негативных последствий приема мигрантов, приведя в качестве примера неизвестный шведам инцидент.

Он высказал предположение, что Швеция может столкнуться в будущем с террористическими нападениями вроде тех, которые уже имели место во Франции, Бельгии и Германии.

"Смотрите, что происходит в Германии, смотрите, что происходило вчера ночью в Швеции, подумайте только, в Швеции, кто мог в это поверить! Они принимают у себя много мигрантов и теперь у них такие проблемы, которые раньше представлялись невозможными", — заявил Трамп.

Позднее Трамп разъяснил в твите, что его слова были продиктованы сюжетом, который был накануне передан по телеканалу FoxNews об иммигрантах в Швеции.

Некоторые предположили, что Трамп мог иметь в виду короткий трейлер документального фильма, в котором рассказывается об актах насилия, учиняемых беженцами в Швеции. Этот трейлер был действительно показан по телеканалу за сутки до выступления президента.

Действительно, Швеция, население которой составляет 9,5 миллионов человек, приняла в 2015 году рекордное число беженцев — на убежище претендует более 162 тысяч человек.

Этот наплыв мигрантов привел к обострению напряженности в обществе, которое расколото по этому вопросу — в стране происходят изолированные нападения на мигрантов, а также акции протеста и демонстрации в поддержку мигрантов.

Однако в Швеции не было ни одного террористического нападения с момента объявления политики открытых дверей в сфере иммиграции в 2013 году.