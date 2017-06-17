Пожар в Лондоне спровоцировал демонстрации

В Лондоне вспыхнули стихийные демонстрации протеста, участники которых выражают недовольство действиями властей и требуют справедливости и объяснения причин пожара в многоэтажном доме "Гренфелл-тауэр".

Несколько десятков человек в пятницу днем ненадолго ворвались в здание муниципалитета Кенсингтона и Челси, в ведении которого находится сгоревшее здание, с требованием немедленно оказать помощь жертвам пожара.

Толпы протестующих собрались также у общественного центра, в котором премьер-министр Тереза Мэй проводила встречу с пострадавшими от пожара, демонстрации состоялись также у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

Несколько сотен человек также остановились перед главным зданием Би-би-си в центре Лондона с плакатами "Справедливость для Гренфелл", провели минуту молчания в память оп погибших, после чего двинулись дальше.

Тереза Мэй распорядилась выделить 5 млн фунтов стерлингов на покупку одежды, продовольствия и предметов первой необходимости для пострадавших.

В настоящее время, по официальным данным, при пожаре погибло по меньшей мере 30 человек, однако это не окончательная цифра и, вероятнее всего, как говорят представители властей, вырастет, поскольку в общей сложности около 70 человек числятся пропавшими без вести.

По словам полиции, пока нет никаких указаний на то, что пожар произошел в результате преднамеренного поджога.

Протесты как снежный ком

Протесты начались у здания местного муниципалитета около 15:00 по местному времени, и постепенно к участникам акции стало присоединяться все больше людей.

Уже к 16:30 люди стали подниматься по ступеням здания с намерением проникнуть внутрь.

По словам одного из протестующих, "никто не может понять, что происходит, люди разгневаны, как можно оставить их ночевать на улице".

Один из организаторов акции, Мустафа аль-Мансур, зачитал обращение работников муниципалитета, в котором те пообещали расселить в том же районе столько людей, сколько они смогут, и оказать пострадавшим материальную помощь.

Аль-Мансур назвал это обещание "жалкими" и "не дающим никаких конкретных ответов" на главные вопросы, особенно на вопрос о том, сколько же именно людей жило в этих квартирах.

"Людей эти отговорки не устраивают, — заявил он в интервью Би-би-си. — Поэтому они стали роптать и двинулись к зданию муниципалитета. Они не врывались в здание, они вошли с главного входа и просто общались в фойе".

Затем прибыла полиция и установила заслон, что, по словам Мансура, привело к "физической конфронтации" между двумя сторонами.

Бурные сцены наблюдались также у Центра Клемента Джеймса в Северном Кенсингтоне, где проходила встреча премьер-министра с жильцами "Гренфелл-тауэр".

По словам журналистов, одна из женщин рыдала из-за того, что Тереза Мэй отказалась поговорить с собравшимися у центра людьми.

Десятки протестующих бросились ко входу в центр, где, несмотря на призывы организаторов акции к спокойствию, произошли стычки.

В толпе раздавались выкрики "справедливость для Гренфелла", а также антиправительственные лозунги "Мэй в отставку" и "твои руки в крови".

Участники марша также прошли по улице Уайтхолл, где расположены главные правительственные здания, однако у самой резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит их остановил кордон полиции.

Терезу Мэй уже критиковали за то, что в отличие от лидера лейбористов Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана, она не стала встречаться с пострадавшими сразу после пожара.

В ответ на вопрос, как она относится к реакции людей, премьер-министр предпочла встать на защиту своего правительства.

"Сейчас моим главным приоритетом является обеспечение поддержки на местах", — заявила она.

Фонд помощи жителям "Гренфелл-тауэр" в размере 5 млн фунтов стерлингов, учрежденный Терезой Мэй, ставит своей целью за три недели расселить жильцов сгоревших квартир как можно ближе к прежнему месту жительства. Из этих средств будет оплачиваться их временное проживание и предметы первой необходимости.

В ходе встречи с жителями Гренфелл-тауэр премьер-министр также пообещала, что с ними проконсультируются по поводу объявленного в четверг общественного расследования пожара и что они получат средства из бюджета на адвокатов, которые будут представлять их интересы в суде.

"Все пострадавшие в этой трагедии могут быть уверены в том, что в это тяжелое время правительство на их стороне, и я это гарантирую", — заявила Тереза Мэй.

В свою очередь компания Rydon, выполнявшая работы стоимостью в 8,6 млн фунтов по реконструкции высотки, также приветствовала проведение общественного расследования, но подчеркнула, что соблюдала все строительные и противопожарные требования.

Главной причиной быстрого распространения пламени по многоэтажному зданию назывались неогнеупорные облицовочные материалы.