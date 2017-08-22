"Пожар невиданной силы" в Ростове: власти проверят версию о поджоге

В понедельник целый квартал в центре Ростова охватил пожар. Жители района, застроенного частными домами, утверждают, что это не первый в этом месяце пожар, подозревают поджог и жалуются на давление со стороны застройщиков. По их словам, ранее представители девелоперских компаний предлагали им продать свои дома за бесценок.



Главный прокурор Ростовской области Юрий Баранов заявил, что версия о поджоге "будет отработана самым серьезным образом".

"Это пожар невиданной силы, такого в Ростове не помнят старожилы. Власти города и области привлекают все силы, чтобы взять ситуацию под контроль", — описал ситуацию губернатор области Василий Голубев.



"Жители обращались ко мне и говорили, что им поступали угрозы", — добавил он.



Как ожидается, пожар будут тушить всю ночь. По состоянию на вечер понедельника, количество пострадавших от пламени достигло 45 человек. Семеро из пострадавших госпитализированы.



"Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 30 домов, эвакуировано около 560 человек", — описывал происходящее глава МЧС по региону Виталий Кондратьев.



Из зоны возгорания эвакуированы 560 человек, которые вероятно навсегда потеряли свои дома. Их распределяют в пунктах временного размещения.

Подорожавший район



Район, идущий от Театральной площади к Дону, местные СМИ называют трущобами, а жители пользуются непечатным уничижительным прозвищем. Район находится в самом центре города и, как и большая часть Ростова, застроен частными домами.

Роскошные особняки здесь стоят рядом с заброшенными домами или пустующими участками.



"В отсутствии канализации и неосвещённости улиц тут экзотики нет. Территория Ростова на 60-70% состоит из частного сектора — на выгребных ямах. И освещение локально обеспечивается жильцами", — рассказал в беседе с Би-би-си ростовский архитектор, пожелавший не называть своего имени.

"Театральный спуск — раньше по нему проходила граница Ростова и армянского поселения Нахичевань. На самом спуске исторически сложилась свалка-помойка. Потом царица Екатерина II присоединила Нахичевань к Ростову, а граница стала обживаться — в основном самозахватом и строительством из подручных материалов", — рассказал он.



Район, который находится в центре города, хотели застроить многоэтажными домами еще в советские времена, но это было невозможно из-за толстого слоя мусора, на котором он стоит. Проблемой был и метан, скопившийся под мусором и иногда прорывавшийся наружу.



В итоге советские власти так и не нашли способа благоустроить район. "Толстый слой ненесущего мусора, прорывы метана и потом коммунизм кончился", — резюмирует архитектор.



В постсоветскую эпоху район обустроить тоже не получалось. Высотная застройка долгое время была невозможна из-за того, что район находится на глиссаде аэропорта Ростова-на-Дону — единственного в области, открытого в 1925 году.



"Сейчас же построили и почти запустили новый аэропорт Платов, и ограничения этажности сняли", — говорит архитектор.



Новый аэропорт, по замыслу городских властей, полностью заменит существующий, который будет интегрирован в городскую застройку, а значит можно будет строить высотки.

Как считает архитектор, от освобождения земли выиграли бы те девелоперы, которые выкупали отдельные участки в период запрета и теперь нуждаются в соседних для реализации своих проектов.

Земельный вопрос



В начале августа в течение двух дней в районе произошло два пожара. В ночь с 5 на 6 августа примерно в 23:30 пламя охватило один дом. На следующий день сгорели еще пять, рассказывают жители.



"Пламя не перекинулось на остальные дома только потому, что пожар был вовремя замечен и пока ехала пожарная бригада, жильцы ближайших домов тушили собственными силами. В доме, который подожгли, находился спящий хозяин, его удалось спасти. Пожарные сказали — поджог", — писала хозяйка сгоревшего дома на Театральном спуске Людмила Черевко в начале августа.



"Теперь люди, чьи дома еще целы боятся за свои жизни и помочь им некому" — пишет Черевко.

При этом жители домов на Театральном спуске сообщали о том, что в начале августа к ним приходили представители компаний-застройщиков. По их словам, представители девелоперов предлагали им освободить дома. Местная жительница рассказала, что за ее участок в четыре сотки ей было предложено 2,4 млн рублей. Другие говорят, что за дом им предлагали 100 тысяч рублей.

На официальном портале правительства Ростовской области говорится, что пожар начался в заброшенном доме.



"Причины пожара уточняются. По предварительным данным, возгорание началось в ветхом доме по улице Нижегородской, где никто не проживает. Из-за порывов ветра огонь перебросился на близлежащие дома и на соседний квартал", — говорится в сообщении на портале областного правительства.



По словам губернатора Голубева, пострадавшим будет выделена компенсация из городского и областного бюджета, но размер компенсации Голубев не назвал.