Пожар на складе боеприпасов в Харьковской области будут ликвидировать несколько дней

Пожар, который начался в ночь на четверг на крупнейшем украинском складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, вынудив власти эвакуировать население в 10-километровой зоне, может продлиться от трех до семи дней.

Об этом сообщил в четверг советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, передает ТАСС.

По его словам, спасательные работы по локализации и тушению пожара могут занять более трех дней.

Между тем премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопрос журналистов о возможной продолжительности детонирования боеприпасов, заявил, что пожар на военном арсенале продлится до семи суток, сообщило агентство УНИАН.

Ранее граница зоны безопасности и эвакуации населения в зоне пожара была увеличена до 10 километров, в общей сложности к утру четверга было эвакуировано около 20 тысяч человек. Из-за расширения района, охваченного огнем, Минобороны Украины приняло решение увеличить численность личного состава, задействованного в мероприятиях по блокированию опасной территории.

По данным полиции Харьковской области, в настоящее время известно об одном пострадавшем в результате взрывов — это женщина 54 лет, получившая ранение осколком в висок.

Пожар на огромном складе боеприпасов, из которого снабжаются украинские воинские части в зоне конфликта на востоке страны, начался в четверг около трех часов утра, сообщили ранее Би-Би-Си и meduza.io.

В результате пожара началась детонация боеприпасов, в том числе ракетно-артиллерийского вооружения. Над складом возникло огромное зарево. В радиусе 50 километров было закрыто воздушное пространство для полетов любых летательных аппаратов.

Военный прокурор Украины Анатолий Матиос написал на своей странице в Facebook, что причиной пожара могла стать диверсия. По его словам, склад вспыхнул одновременно в нескольких местах. Матиос отметил, что перед пожаром на складе был слышен гул беспилотника, потом начались взрывы. По его словам, на складе хранятся 138 000 тонн боеприпасов. Помимо диверсии, также рассматривается версия о служебной халатности.