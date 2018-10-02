02.10.2018, 16:03

Пожар на пароме в Балтийском море потушен, никто не пострадал

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дополнено в 17:46
ru.DELFI.lt
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Пожар на пароме в Балтийском море потушен, никто не пострадал
Foto: Ekraanitõmmis

Пожар, возникший во вторник на пароме, который шел из Германии в Клайпеду, потушен, люди при этом не пострадали, утверждают ВМС Литвы, пишет литовский Delfi.

"Все люди здоровы, находятся на судне, паники нет, раненых нет. Проводится спасательная операция", — сказал BNS начальник Морского спасательно-координационного центра Эугениюс Валиковас.

Операцией руководит Морской спасательно-координационный центр "Калининград".

Литовская сторона получила сообщение о пожаре в машинном отделении парома Regina Seaways паромных линий DFDS Seaways в 13.45.

В распространенном в 16 час. пресс-релизе Минобороны указало, что пожар уже потушен.

На место происшествия вылетел вертолет AS-365 Dauphin ВВС Литвы, который сделал фотографии судна, для проведения спасательной операции также направлены корабли Sakiai, Skalvis, Jotvingis и Zemaitis ВМС Литвы.

Паром Regina Seaways будет отбуксирован российскими судами до границы исключительной экономической зоны Литвы в Балтийском море, а потом его буксировкой займутся литовские военные корабли, сообщило правительство.

"Буксировка занимает какое-то время, не 6, не 8 (часов — ред.), но, может быть, и сутки или более. Держать пассажиров на пароме столько времени нет смысла. Но вопрос эвакуации тоже не простой, для этого нужно определенное время, кроме того, погодные условия плохие", — сказал BNS пресс-атташе DFDS Seaways Вайдас Клумбис.

По его словам, во вторник в машинном отделении парома Regina Seaways, который шел из германского Киля в Клайпеду, было замечено задымление.

"Пожара не было, фиксировалось только задымление, открытое пламя не было замечено, произошло автоматическое отключение двигателей. Машинное отделение герметизировано, никаких изменений температуры мы не видим, все стабильно, пассажиры в безопасности, никто не пострадал", — сказал В. Клумбис.

Планируется, что корабли ВМС придут на место, где находится паром, примерно в 18 час. по литовскому времени и будут готовы в случае необходимости принять пассажиров парома.

Спасательную операцию координирует Морской спасательно-координационный центр "Калининград", потому что паром сейчас находится в зоне ответственности этого центра в Балтийском море. Литовский Морской спасательно-координационный центр в этой спасательной операции постоянно взаимодействует с калининградским центром.

Место инцидента находится примерно в 110 км от Клайпедского порта. Паром 1 октября вышел из германского порта Киль в Клайпеду.

Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что указал министру обороны Раймундасу Кароблису, что на операцию по спасению людей в связи с пожаром на литовском пароме в Балтийском море должны быть брошены все необходимые силы, а общество должно получать всю информацию.

"Премьер поставлен в известность о происшествии и говорил с министром обороны. Премьер распорядился, чтобы общество получало информацию, а на спасательную операцию должны быть брошены все необходимые силы со всех государственных служб", — сказал пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас BNS во вторник.

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