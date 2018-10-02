Пожар на пароме в Балтийском море потушен, никто не пострадал

"Все люди здоровы, находятся на судне, паники нет, раненых нет. Проводится спасательная операция", — сказал BNS начальник Морского спасательно-координационного центра Эугениюс Валиковас.

Операцией руководит Морской спасательно-координационный центр "Калининград".

Литовская сторона получила сообщение о пожаре в машинном отделении парома Regina Seaways паромных линий DFDS Seaways в 13.45.

В распространенном в 16 час. пресс-релизе Минобороны указало, что пожар уже потушен.

На место происшествия вылетел вертолет AS-365 Dauphin ВВС Литвы, который сделал фотографии судна, для проведения спасательной операции также направлены корабли Sakiai, Skalvis, Jotvingis и Zemaitis ВМС Литвы.

Паром Regina Seaways будет отбуксирован российскими судами до границы исключительной экономической зоны Литвы в Балтийском море, а потом его буксировкой займутся литовские военные корабли, сообщило правительство.

"Буксировка занимает какое-то время, не 6, не 8 (часов — ред.), но, может быть, и сутки или более. Держать пассажиров на пароме столько времени нет смысла. Но вопрос эвакуации тоже не простой, для этого нужно определенное время, кроме того, погодные условия плохие", — сказал BNS пресс-атташе DFDS Seaways Вайдас Клумбис.

По его словам, во вторник в машинном отделении парома Regina Seaways, который шел из германского Киля в Клайпеду, было замечено задымление.