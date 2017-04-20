Появилось видео задержания брата возможного организатора взрыва в Петербурге

Появилось видео с задержанием Акрама Азимова, старшего брата предполагаемого организатора взрыва в Санкт-Петербурге Аброра Азимова.

Кадры, сделанные ФСБ, опубликовало РИА Новости. Задержанный доставлен в Следственный комитет. В ведомстве рассказали, что при задержании у него была обнаружена боевая граната РГД-5.

Акрам Азимов был задержан 19 апреля в городе Московский на территории Новой Москвы. Сотрудники ФСБ установили, что мужчина помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, а также участвовал в организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.

Басманный суд Москвы 18 апреля арестовал по подозрению в организации теракта уроженца Киргизии Аброра Азимова. В ходе заседания он заявил, что лишь косвенно участвовал в организации взрыва.

3 апреля террорист-смертник Акбаржон Джалилов устроил взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями ”Сенная площадь” и ”Технологический институт” петербургской подземки. Жертвами теракта стали 14 человек.