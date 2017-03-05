Появилось видео двойного авиаудара ВКС РФ по лагерю ”Джебхат ан-Нусры” в Сирии

Видеозапись двойного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по лагерю террористов группировки ”Джебхат ан-Нусра” (запрещена в РФ) появилось на одном из каналов YouTube.

На записи, сделанной с беспилотника, видно, как первый удар наносится по скоплению боевиков и грузовикам, стоящим в застройке. На месте гибели террористов собирается большая толпа, после чего наносится второй удар.

Место и обстоятельства бомбардировки не уточняются, однако 3 марта в Минобороны РФ сообщали, что 28 февраля фронтовой бомбардировщик Су-24 ВКС уничтожил штаб одного из бандформирований ”Джебхат ан-Нусры” в районе населенного пункта Расм-Эль-Айс в 28 километрах юго-западнее Алеппо. В результате, по данным военных, были ликвидированы 67 террористов, в том числе 19 полевых командиров — выходцев с Северного Кавказа и Средней Азии. Еще 104 боевика получили ранения.